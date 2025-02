Lecture Zen Résumer l'article

Hades 2 vient de recevoir sa deuxième grande mise à jour, nommée The Warsong Update, un peu moins d’un an après la première. Au menu, le retour d’un dieu bien connu du premier jeu, mais aussi l’ajout d’un boss final.

Ce n’est pas encore la fin du développement de Hades 2, mais le jeu de Supergiant Games a désormais une fin. Plus exactement, le très prometteur titre d’action-RPG de type roguelite a maintenant un nouveau boss final. On le rencontrera en se baladant à la surface du monde, une fois tous les précédents niveaux franchis avec succès.

C’est en effet à l’occasion de la deuxième grande mise à jour de Hades 2 que cette « confrontation finale », comme l’appelle le studio, a été ajoutée. Bien sûr, les détails de ce face-à-face ne sont pas donnés dans la note de patch du 19 février 2025, pour éviter tout spoil malencontreux. Aux joueurs et aux joueuses de lever le mystère.

Ce nouveau contenu, appelé The Warsong Update (que l’on traduirait par la mise à jour Chant de Guerre), porte bien son nom puisqu’elle ajoute une nouvelle divinité, et non des moindres : Arès, le dieu de la guerre et de la violence. Déjà présent dans le premier Hades, il bénéficie d’un nouveau design et, bien sûr, de bienfaits renouvelés.

Disponible dès à présent, le patch inclut aussi des kilomètres de répliques (2 000 nouvelles lignes de dialogue), un nouvel animal familier à découvrir et à apprivoiser (il y en a dorénavant cinq) ainsi que des interactions et des détails inédits à la Croisée des chemins (le lieu où vous vous améliorez, préparez vos expéditions, et parlez à vos camarades).

Parmi les autres changements mentionnés dans le The Warsong Update, il est question de graphismes peaufinés, d’écrans de menu améliorés et de changements pour certaines mécaniques. On trouve aussi des corrections de bug. L’intégralité des modifications est donnée sur la page Steam du jeu (certaines sont cachées pour éviter de spoiler).

Quelle suite pour le développement d’Hades 2 ?

Cette mise à jour, qui « inclut de nombreuses idées que nous avions hâte de mettre en œuvre depuis que nous avons commencé à travailler sur Hades II il y a des années », selon Supergiant Games, sera suivie prochainement par d’autres patchs, plus ou moins gros, dans les semaines et les mois à venir, pour ajuster tel ou tel aspect du titre.

À horizon plus lointain, le studio prévoit une troisième grosse mise à jour (la première a été poussée au printemps 2024) qui arrivera « dans quelques mois ». Le développement se poursuit, donc. On ignore à ce stade s’il y aura d’autres patchs de la même envergure par la suite, et quand le jeu sera officiellement lancé en version 1.0.

Bien que toujours en chantier, Hades 2 est déjà un jeu abouti, auquel on peut jouer dès à présent en accès anticipé. Outre l’ancien Panthéon, on trouve de nouveaux dieux, de l’artisanat à pratiquer avec Mélinoé, ainsi que des mécaniques originales, qu’il s’agisse du système de cartes… ou, plus trivial, de la possibilité de se baigner avec les dieux.



