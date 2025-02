Lecture Zen Résumer l'article

Les développeurs de GTA 3 ont bien failli intégrer une règle qui aurait pu tout changer au gameplay : l’obligation de respecter les feux tricolores, sous peine de commettre un méfait.

Premier opus en 3D et, donc, immense révolution à son lancement, GTA 3 a failli être moins fun que ce qu’on a connu. Dans un thread publié sur X (ex-Twitter) le 14 février 2025, Obbe Vermeij, qui a travaillé sur la saga de Rockstar Games, a partagé une anecdote qui devrait en faire sourire plus d’un. Il revient ainsi sur la manière dont fonctionnent les feux tricolores.

« Initialement, dans GTA 3, je donnais une étoile dans l’indice de recherche à ceux qui grillaient un feu rouge. Ce n’était pas populaire au sein de l’équipe. J’ai donc vite retiré cet élément », raconte-t-il. Oui, au début du projet, il était prévu de sanctionner celles et ceux qui ne respectaient pas le code de la route à la lettre, ce qui aurait été immensément punitif. Dans les jeux GTA, on passe son temps à conduire n’importe comment à l’occasion de courses-poursuites enivrantes, le tout en volant la première voiture croisée.

GTA 3. // Source : Compte X Obbe Vermeij

Respecter le code de la route dans GTA 3 ?

En réponse, un internaute a rappelé à Obbe Vermeij qu’un concurrent des GTA imposait le respect du code de la route : « Je me souviens que le premier Mafia, sorti aux alentours de 2002, avait renforcé les lois routières. Griller un feu rouge signifiait que la police vous chassait. Cela ralentissait plus le jeu. C’était peut-être plus réaliste, mais cela n’en faisait pas une expérience fun. » Obbe Vermeij a concédé que le respect du code de la route sied davantage à Mafia, en raison de son rythme plus lent.

La discussion s’est poursuivie avec d’autres fans de GTA 3. L’occasion d’apprendre qu’Obbe Vermeij a testé cette obligation de respecter les feux tricolores uniquement en présence d’une voiture de police à proximité — « C’était toujours ennuyant. Les policiers étaient très agressifs, même avec une seule étoile de recherche, alors vous étiez immédiatement submergé. » On apprend aussi que Rockstar a un temps considéré l’intégration d’une obligation de remplir le réservoir à essence de sa voiture — « Cette idée a été discutée çà et là, mais nous n’avons jamais travaillé dessus. Cela aurait été nul. »

Faudra-t-il davantage respecter le code de la route dans GTA 6, dont on ne sait pas grand-chose du gameplay ? C’est difficile à dire. Mais Obbe Vermeij a son avis sur la question : « Je suis sûr qu’ils vont se rendre compte que c’est une mauvaise idée. » On rappelle que l’intéressé, impressionné par la première bande-annonce, avait tenu à tempérer les attentes concernant les ambitions révolutionnaires de ce futur épisode.

