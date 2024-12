Lecture Zen Résumer l'article

Saurez-vous faire preuve de suffisamment de dextérité pour installer le réseau électrique sur l’île de Nekojima, notre jeu de société de la semaine ?

C’est quoi, le jeu de société Nekojima ?

Vous êtes chargés d’électrifier les quatre quartiers de Nekojima, l’île aux chats. Tâche plus ardue qu’il n’y parait, en raison de l’étroitesse du territoire, et de sa population féline qui adore se balader sur les câbles électriques. Saurez-vous faire preuve de suffisamment de dextérité pour mener votre mission à bien ?

Accessible à partir de 7 ans, pour 1 à 5 joueurs et des parties d’une quinzaine de minutes, c’est un jeu qui demande de la dextérité, de l’adresse, et qui vient remplacer vos parties de Jenga.

Édité par Unfriendly Games, Nekojima est un jeu de David Carmona et Karen Nguyen, illustré par Gilles Warmoes, et commercialisé au prix de 34,90 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

Nekojima propose deux modes de jeux : en coopération, où le but est d’aller le plus loin possible ensemble dans les niveaux, ou en compétition, où le but est de ne pas être celui ou celle qui fait tomber la structure. Dans les deux cas, les règles sont très similaires.

À son tour, on lance deux dés et on pioche au hasard un petit cube coloré dans un sac. Les dés indiquent la couleur des deux quartiers (parmi les quatre du plateau central) dans lesquels vous devez installer les poteaux électriques. Alors que le cube indique la couleur du câble reliant vos deux poteaux.

En effet, les poteaux électriques vont tous par paire, avec plusieurs tailles différentes. Et ils sont reliés par un câble dont la longueur dépend de la couleur (les câbles roses sont courts, les blancs intermédiaires et les bleus sont longs).

À vous ensuite d’installer les poteaux de votre choix (en respectant la couleur du câble) dans les quartiers indiqués par les dés. Quelques règles de placement sont évidemment de mise : il est interdit de toucher un câble avec ses doigts (pour ne pas se faire électrocuter), ils ne doivent pas se toucher entre eux, ne pas toucher le sol, etc.

Bien sûr, vous pouvez empiler des poteaux les uns sur les autres… et vous y êtes même obligés après quelques tours, tant la place disponible dans les différents quartiers est restreinte.

Le sac contient également des cubes de couleur noire. Si vous en piochez un, il faut, en plus de poser vos deux poteaux, suspendre un chat à un des câbles. En coopération, c’est à vous de le faire, alors qu’en compétition, vous déléguez cette tâche à un adversaire.

La partie s’arrête dès que la structure s’effondre. Le jeu propose également quelques variantes pour renouveler les parties.

Pourquoi jouer à Nekojima ?

Soyons honnêtes, Nekojima n’invente rien de neuf et ne vient pas révolutionner le monde des jeux de dextérité, dont Jenga est sans doute le représentant le plus connu. Si vous n’aimez pas le genre, il ne vous fera pas changer d’avis.

Mais si vous en êtes la cible, vous risquez de passer un très bon moment. Car il a tout de même tout un tas de qualités.

C’est un jeu typiquement familial, vous pouvez y jouer avec tout le monde : enfants, amis, parents, grands-parents. Les règles sont expliquées en 30 secondes, et les parties ne dépassent que rarement la quinzaine de minutes.

Et, pour une fois, le thème colle parfaitement : on est sur une île petite et escarpée, il est donc logique de galérer à installer ces satanés poteaux et leur câble électrique.

Le matériel est de toute beauté, tout en bois, et extrêmement agréable à manipuler.

On apprécie évidemment les deux modes de jeux, qui permettent de s’adapter en fonction des participants, et l’interaction amenée par certaines faces de dés et les chats à suspendre aux câbles. Attention tout de même à doser votre « méchanceté », notamment si vous jouez avec des enfants.

Même s’il ne révolutionne pas forcément le genre, Nekojima n’en est pas moins un excellent jeu de dextérité, nettement plus malin qu’on ne l’imagine de prime abord. Accessible à tout le monde, quel que soit l’âge ou l’expérience, il permet de passer de très bons moments. Ses deux modes de jeux permettent en outre de s’adapter en fonction des participants. Une chouette idée de cadeaux pour cette fin d’année !

En bref Nekojima Voir la fiche 34,90 € sur Philibert On a aimé Un jeu pour tout le monde

Le matériel

Des parties palpitantes…

… jusqu’à l’effondrement de la structure, qui fait forcément son effet

Les deux modes de jeu On a moins aimé Si vous n’aimez pas les jeux de dextérité, Nekojima ne vous fera pas changer d’avis

