Lecture Zen Résumer l'article

Bobby Kotick, ex-président d’Activision Blizzard pendant quinze ans, s’est exprimé sur le film Warcraft : Le commencement, sorti en 2016. Il n’est pas tendre avec l’adaptation cinématographique.

Bobby Kotick, qui a été le visage d’Activision Blizzard pendant de longues années, s’est récemment exprimé sur divers sujets à l’occasion du podcast Grit, sorti le 11 février. Parmi eux : le film Warcraft : Le commencement, signé Duncan Jones. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que Bobby Kotick ne s’est pas montré très tendre avec l’adaptation cinématographique de la plus célèbre des licences de Blizzard, et approuvée avant qu’Activision ne mette la main sur le studio.

« Le film World of Warcraft… mon dieu… c’était une idée terrible […]. Il a pris beaucoup de ressources et a été une source de distraction », a-t-il lâché. Lui n’aurait pas donné son aval et, initialement, le long-métrage aurait dû être le point de départ à des suites qui n’ont jamais vu le jour. « Le film était mauvais. C’est l’un des pires films que j’ai jamais vus », a-t-il même lancé.

Une scène du film Warcraft. // Source : Universal Pictures

Bobby Kotick déteste le film Warcraft

Au-delà d’être une mauvaise publicité pour la saga culte, le film Warcraft a eu des répercussions sur le développement d’autres projets. « Imaginez tous ces gens qui gagnent leur vie avec un jeu vidéo et ont désormais une chance d’en faire un film. Ils ont aidé le casting et étaient sur le tournage… C’était une immense distraction. Nos extensions ont pris du retard, les mises à jour n’étaient plus déployées dans les temps », a-t-il regreté.

Blizzard avait pourtant mis toutes les chances de son côté pour pondre une bonne adaptation. Duncan Jones était un réalisateur prometteur à l’époque, (grâce notamment à Source Code, porté par Jake Gyllenhaal), le budget était conséquent (160 millions de dollars) et le casting réunissait quelques têtes d’affiche (Travis Fimmel, Dominic Cooper, Paula Patton, Toby Kebbell).

Mais Warcraft, qui ressemble à une réunion de cosplayeurs devant des fonds verts, s’est fait dézinguer par la critique (29 % sur Rotten Tomatoes), et l’accueil au box-office a été catastrophique aux États-Unis, avec seulement 47 millions de dollars empochés. Si Box Office Mojo fait croire à un petit succès avec un total de 439 millions de dollars, c’est tout simplement parce que Warcraft a trouvé son public en Chine, avec 225 millions de dollars engrangés (soit plus de 50 % du total). Cette performance, anormale, car associée à un seul marché, fut insuffisante pour encourager Activision Blizzard à poursuivre cette incursion dans le monde du cinéma, en dépit d’ambitions immenses à l’origine.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+