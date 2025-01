Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft a pris l’habitude de convier les joueuses et les joueurs Xbox à une petite présentation en janvier. Quatre jeux seront au programme ce jeudi, à l’occasion d’un nouveau Xbox Developer_Direct.

Après Nintendo et sa Switch 2, c’est au tour de Microsoft de prendre la parole en ce début d’année 2025. La multinationale a invité les joueuses et les joueurs à une nouvelle édition du Xbox Developer_Direct, un petit format sympathique qui permet de découvrir des jeux à venir sur Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Le programme s’annonce assez intéressant.

Comment suivre le Xbox Developer_Direct de Microsoft ?

Microsoft a choisi un horaire raisonnable pour son Xbox Developer_Direct : 19h, heure française. Prévoyez l’apéro et les petits fours, sachant qu’on pourra ensuite embrayer sur le NBA Paris Game entre les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama et les Indiana Pacers (coup d’envoi à 20h, à Bercy).

Quand ? À partir de 19h (heure de Paris), le jeudi 23 janvier 2025 ;

À partir de 19h (heure de Paris), le jeudi 23 janvier 2025 ; Où ? Ici, sur YouTube ou sur Twitch.

Ici, sur YouTube ou sur Twitch. Quoi ? La présentation des futurs jeux Xbox, dont Doom: The Dark Ages.

Trois jeux hyper attendus, et une surprise

Microsoft détaille toujours le programme de son format Xbox Developer_Direct, grâce auquel les studios peuvent prendre la parole pour montrer leur jeu à venir. Quatre jeux, et pas des moindres, sont au menu de l’édition 2025. On verra donc des images de Doom: The Dark Ages, South of Midnight et Clair Obscur: Expedition 33, ainsi que l’officialisation d’un projet encore inconnu (susceptible de casser Internet ?).

Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages // Source : Bethesda

C’est le gros morceau de ce Xbox Developer_Direct. id Software est de retour avec un nouvel épisode de sa saga culte. Après l’incroyable Doom Eternal, monument du fast-FPS, on s’attend à une nouvelle expérience frénétique et jouissive. Doom: The Dark Ages s’affirme comme un prologue du reboot de 2016, mais l’objectif n’a pas changé d’un iota : annihiler les hordes de l’Enfer, dans l’armure du Slayer. La date de sortie sera dévoilée aujourd’hui, elle a d’ailleurs fait l’objet d’une fuite (rendez-vous en mai).

South of Midnight

South of Midnight // Source : Xbox

Il suffit de faire un tour sur le compte X (ex-Twitter) de Compulsion Games pour avoir envie de jouer à South of Midnight. Dans la peau d’une héroïne baptisée Hazel, on est plongé dans une direction artistique qui anime le sud des États-Unis d’Amérique. Après une catastrophe, Hazel doit devenir une soigneuse pour combattre des créatures et, peut-être, retrouver un foyer. On imagine que Microsoft communiquera la date de sortie de ce jeu vidéo aux graphismes envoûtants.

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 // Source : Sandfall Interactive

Là encore, on parle d’un projet — français — qui pourrait créer la surprise lors de son lancement. Clair Obscur: Expedition 33 nous a fait forte impression lors d’une présentation à la gamescom 2024. Il s’agit d’un RPG dont les combats se déroulent au tour par tour, avec néanmoins des subtilités qui rendent le gameplay plus dynamique (exemple : la possibilité de parer pendant les tours adverses). Ajoutez à cela une ambiance très travaillée, la French Touch et vous obtiendrez un jeu à suivre.

Le jeu mystère

On ne sait bien évidemment rien du jeu mystère, mais certaines indiscrétions évoquent le retour d’une licence japonaise phare (ce qui peut aussi bien correspondre à Ninja Gaiden qu’à Final Fantasy, impossible de déterminer).

