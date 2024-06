Lecture Zen Résumer l'article

Annoncé récemment lors du Nintendo Direct, le nouvel Opus The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est déjà disponible en précommande — de quoi anticiper avant sa sortie prévue pour la rentrée 2024.

Après un an d’attente depuis le lancement de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la saga phare de Nintendo continue avec un nouvel épisode intitulé The Legend of The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom qui devrait bousculer les habitudes des joueurs.

Un nouveau Zelda très rafraichissant

C’est à l’occasion de l’évènement Nintendo Direct le 18 juin dernier que l’on a pu en apprendre un peu plus et apercevoir du gameplay de ce nouvel épisode de la saga.

À première vue, ce nouveau jeu s’avère unique en son genre puisque l’on y incarnera la célèbre princesse Zelda, ayant donné son nom à la mythique série. Et oui, Link sera relégué au second plan dans cette nouvelle aventure dans le royaume d’Hyrule pour la première fois depuis le lancement de la série en 1986. Ce nouveau titre a donc une dimension plutôt historique pour la franchise, qui ne permettait jusqu’alors de jouer que de manière très occasionnelle la princesse dans des titres annexes de la série comme Hyrule Warriors ou Cadence of Hyrule.

Fini l’épée donc, place au bâton Tri Rod qui épaulera Zelda dans les combats et les énigmes pour sauver Link. Côté graphisme, le jeu n’est pas sans rappeler Zelda Link’s Awakening, sorti en 1993 sur Game Boy. L’esthétique cartoon et enfantine donne un aspect assez unique à ce nouveau Zelda, qui prévoir visiblement de casser les codes.

Mais, pour en apprendre plus sur ce nouvel épisode, il faudra patienter tout l’été, car le jeu doit sortir le 26 septembre prochain. En attendant, vous pouvez déjà le précommander.

Précommander The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch

En effet, les principaux revendeurs ont déjà anticipé en lançant les précommandes pour The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Détail important : les prix affichés ne sont pas forcément ceux que vous paierez au final. En garantissant un prix le plus bas, les revendeurs s’ajusteront et vous factureront un prix inférieur si celui-ci a baissé entre-temps.

Comme à l’accoutumée, Nintendo propose également une Nintendo en édition spéciale Hyrule Edition pour les plus gros fans de la série.

Nintendo Switch The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom Hyrule edition // Source : Nintendo

Inutile de rappeler que Zelda figure parmi les franchises les plus emblématiques de Nintendo et que ce nouvel opus pourrait une fois de plus battre tous les records du géant Nintendo. À titre de rappel, le dernier opus, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, s’était écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde — et ce, en seulement trois jours après sa sortie en mai 2023, établissant ainsi un nouveau record de vente pour la saga.

Malgré ces succès, Nintendo n’a pas peur de modifier la recette avec une nouvelle narration. D’ailleurs, la licence explore de nouveaux horizons au-delà du jeu vidéo avec un film live action en préparation sur l’univers Zelda.

