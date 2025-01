Lecture Zen Résumer l'article

Alors que les processeurs évoluent chaque année, le Steam Deck de Valve se contente toujours d’une vieille architecture. Toutefois, l’arrivée d’une application GeForce Now native ouvre la voie à une belle longévité.

Le CES 2025 est le théâtre d’annonces intéressantes pour un segment qui a le vent en poupe : celui des PC déguisés en console portable, dont le Steam Deck de Valve fait figure de chef de file. Entre les nouvelles puces Ryzen Z2 et l’ouverture de SteamOS à la concurrence, ces produits ont de beaux jours devant eux.

Pour autant, en dépit d’une architecture qui commence à vieillir, fort heureusement compensée par de belles optimisations logicielles, le Steam Deck n’aura pas droit à une seconde génération dans l’immédiat. Dans un message publié sur Bluesky le 6 janvier, Pierre-Loup Griffais, programmeur pour Valve, a annoncé : « Il n’y a, ni n’y aura un Steam Deck Z2 ». Valve a néanmoins un plan pour assurer la longévité de sa « console portable » : une compatibilité totale avec GeForce Now.

Le cloud gaming Nvidia en natif sur le Steam Deck

Le GeForce Now est la technologie de cloud gaming de Nvidia, alimentée par l’architecture RTX. Elle offre une expérience très confortable et une belle qualité d’image, si on dispose d’une bande passante suffisante. Par le biais d’un communiqué publié le 6 janvier dans le cadre du CES 2025, Nvidia a officialisé l’arrivée d’une application native pour plusieurs appareils, y compris le Steam Deck.

« Les joueurs vont pouvoir bientôt jouer à leur bibliothèque Steam avec la qualité GeForce RTX », promet Nvidia, sans préciser la date de disponibilité. L’entreprise ajoute : « L’année dernière, l’application GeForce Now a été testée sous la forme d’une bêta avec une méthode d’installation qui a été bien accueillie par la communauté. » L’idée est maintenant de l’offrir en natif pour proposer une ergonomie parfaite, sans avoir besoin de bidouiller.

GeForce Now pour Steam Deck // Source : Nvidia

Le jeu vidéo en streaming, via GeForce Now, va permettre aux propriétaires d’un Steam Deck d’accéder à un vaste catalogue et de profiter d’un rendu graphique de meilleure facture, tout en économisant des ressources pour gagner en autonomie (le traitement est effectué sur les serveurs de Nvidia, le Steam Deck se contente de « lire » le flux envoyé).

Nvidia donne quelques précisions sur les rendus possibles, en fonction du mode d’utilisation et de l’abonnement :

Qualité HDR en mode portable

1440p @ 120 fps HDR avec un moniteur

4K @ 60 fps HDR avec un téléviseur

RTX oblige, la plateforme GeForce Now peut s’appuyer sur le DLSS, mise à l’échelle avec une IA, pour améliorer les performances et garantir une fidélité visuelle satisfaisante. GeForce Now propose aujourd’hui trois formules d’abonnement : gratuit avec publicité, Performance à 10,99 € par mois (1440p et RTX) et Ultime à 21,99 € (4K HDR, RTX et DLSS).

