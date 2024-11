Lecture Zen Résumer l'article

La nouvelle série française de TF1, adaptée du célèbre manga de Tsukasa Hōjō, est déjà couronnée de succès, avec de premiers épisodes qui tutoient des sommets d’audience. Mais une saison 2 est-elle déjà prévue pour Cat’s Eyes ?

Elles courent sur les toits de Paris en toute discrétion, prêtes à voler n’importe quel tableau en un éclair, pour découvrir la vérité sur leur père, mort il y a plusieurs années : depuis le 11 novembre 2024, une nouvelle version des Cat’s Eyes enchante les lundis soir de TF1. Il faut dire que la chaîne française a misé le plus gros budget de son histoire sur cette série, à savoir 25 millions d’euros.

Un pari risqué, mais qui porte ses fruits puisque l’adaptation du manga et de la série animée des années 1980 est un immense succès, au point que TF1 a décidé de bouleverser son planning de diffusion. Alors, en attendant les épisodes 5 et 6 de Cat’s Eyes, prévus pour le 25 novembre à la télévision, il est temps de se poser une question essentielle : va-t-on retrouver Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain pour une saison 2 ?

Quand sort la saison 2 de Cat’s Eyes ?

Nous avons déjà une excellente nouvelle pour les fans de Tamara, Alexia et Sylia : les trois sœurs vont bel et bien revenir pour une saison 2. Le média Télé 7 Jours l’a même annoncé dès le mois de novembre 2023, alors que le tournage de Cat’s Eyes était encore en cours. Notre consœur révélait ainsi que les trois actrices principales de la série, Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain, avaient déjà signé pour trois saisons. Au vu du budget colossal investi par TF1, en coproduction avec Prime Video, et de l’immense succès d’audience que représente désormais cette adaptation du manga, cette décision n’a rien d’étonnant.

En revanche, aucune information n’a, pour le moment, été dévoilée concernant la saison 2. Le tournage ne semble pas encore avoir débuté, ce qui pourrait signifier que Tam, Alexia et Sylia pourraient revenir seulement à la toute fin de l’année 2025 ou au début 2026, au plus tôt. Mais puisque 3 saisons sont déjà au programme, il faut voir ces délais comme une bonne nouvelle : les trois sœurs de Cat’s Eyes devraient nous accompagner, au minimum, jusqu’en 2028. Et en attendant la suite de cette franchise, on peut toujours profiter de la saison 1, en cours de diffusion sur TF1 jusqu’au 9 décembre 2024.

