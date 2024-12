Lecture Zen Résumer l'article

Voici notre guide d’ouvrages parus en 2024 à mettre au pied du sapin de vos ados.

La littérature jeunesse est riche en pépites, qui savent autant faire rêver que confronter à des problématiques sérieuses et cruciales à travers la fiction. Dans ce guide, nous vous proposons des livres jeunesse parus cette année — en particulier autour de la SF/fantasy — percutants, à mettre au pied du sapin. N’hésitez pas aussi à piocher dans notre guide SF et dans notre guide fantasy.

Entrer dans le monde (Claire Duvivier)

Source : L’École des Loisirs

On connaît Claire Duvivier pour son importante contribution à la fantasy française avec Un long voyage et la saga La Tour de Garde. Elle livre maintenant sa plume à la science-fiction et, au passage, à la littérature jeunesse. Entrer dans le monde est le récit d’une société qui a survécu à la fin du monde. Comme 25 autres ados, Xabi vit dans le domaine sous-terrain du Danube, où leur vie est organisée autour d’enseignements variés, comme dans une académie. Mais quand des inconnu(e)s viennent leur rendre visite, il va falloir sortir de cette bulle protectrice. Il va falloir « entrer dans le monde », mais de quel monde est-il question ?

S’il s’agit bien d’une forme de dystopie, l’approche de Claire Duvivier se distingue légèrement du genre : Entrer dans le monde est un roman assez contemplatif, si ce n’est une lecture apaisante. Ce n’est pas incompatible avec une tension narrative, ponctuée d’une légère angoisse : celle d’être placé au même niveau que ces jeunes, sans avoir les éléments de réponse. Car le lecteur ou la lectrice doit aussi faire le même voyage initiatique.

Entrer dans le monde, Claire Duvivier, École des Loisirs, 352 p., 17 €

Alcatraz contre les infâmes Bibliothécaires, Volume 1

Source : Livre de Poche

Brandon Sanderson est l’un des auteurs de fantasy les plus imaginatifs de notre époque et il le prouve avec cette saga jeunesse, nouvellement éditée en poche. Le titre vient du héros : Alcatraz Smedry. Cet orphelin est assez malchanceux, impossible pour lui de passer quelque part sans rien casser. Mais ce n’est encore rien par rapport à l’arrivée soudaine dans sa vie de son grand-père instable qui l’embarque dans des mondes parallèles pour combattre les infâmes bibliothécaires.

Un cocktail parfait entre aventure rocambolesque et humour ravageur. Un humour d’autant plus omniprésent que l’auteur s’emploie à des digressions volontaires visant spécifiquement à nous embrouiller — le pire étant qu’on se prend justement à aimer cette narration loufoque.

À noter qu’Alcatraz est une saga en six « livres ». Dans cette édition poche, chaque ouvrage comporte deux « livres ». Il est donc possible d’offrir l’intégrale.

Alcatraz contre les infâmes Bibliothécaires, Brandon Sanderson, Traduit par Juliette Saumande, Livre de Poche, 496 p., 14,90 €

Fêlures bleues (Jérôme Leroy)

Source : Syros

Une terre dévastée, un futur proche, mais un amour fou. Celui entre Tristan et Anna, deux amis d’enfance. Et puis intervient la « Catastrophe », un sombre événement, majeur, qui va les séparer. Heureusement, Anna n’a pas disparu. Mais pour la retrouver, il va falloir naviguer à travers l’espace-temps, via les fameuses « fêlures bleues ».

Si Fêlures bleues est un roman de science-fiction saisissant, il s’agit aussi et surtout d’un roman sur l’amour comme force capable de défier l’espace et le temps. Avec la capacité poétique que l’on connaît à Jérôme Leroy.

Fêlures Bleues, Jérôme Leroy, Syros, 386 p., 17,95 €

Le défi de Yaran (Estelle Faye)

Source : Rageot

Pour Yaran, le passage à l’âge adulte va être une aventure au sens propre. Car dans la Cité claire, cela signifie entrer dans l’arène pour réussir le Grand Défi : vaincre la bête, capturée dans de lointaines terres ennemies. Mais… est-elle vraiment une bête, au sens péjoratif ? Dans l’arène, Yaran va être mis face à des émotions. Et pour aller au bout de ses convictions, il va devoir partir dans une quête périlleuse.

C’est un texte très court, mais Estelle Faye prouve que, même sur 60 pages, elle ne rate jamais son coup — une belle aventure.

Le défi de Yaran, Estelle Faye, Rageot, 64 p., 5,10 €

Ne vois-tu rien venir ? (Amélie Antoine)

Source : Syros

On a cité plusieurs dystopies dans ce guide littéraire. Mais n’oublions jamais que certains enfants, certains ados, vivent une dystopie au quotidien : celui du harcèlement scolaire. C’est ce cauchemar que va vivre le personnage principal ici, Orlane, en arrivant dans un nouveau collège. Tout y passe, de son physique à sa personnalité à ses moindres faits et gestes. De même, la harceleuse et sa clique ne manquent jamais d’idées pour trouver des moyens de harceler.

Oui, Ne vois-tu rien venir est un livre poignant. Mais c’est aussi une lecture importante. Pour les élèves comme pour les parents et les professeurs. Il ne faut d’ailleurs pas manquer la postface d’Emmanuelle Piquet, essayiste spécialisée dans le sujet du harcèlement scolaire.

Ne vois-tu rien venir ?, Amélire Antoine, Syros, 304 p., 15,95 €

