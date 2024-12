Lecture Zen Résumer l'article

Disney a demandé à Shawn Levy de retirer une blague du script de Deadpool & Wolverine. Elle évoquait le pénis de Mickey, mascotte de la multinationale.

On ne touche pas à Mickey, même quand on s’appelle Deadpool. Dans un article publié le 30 novembre, The Hollywood Reporter mentionne une blague qui a été censurée dans Deadpool & Wolverine. Elle s’articulait autour du pénis de la célèbre mascotte de la multinationale, toujours très soucieuse de son image malgré l’immense liberté accordée au film qui tourne en dérision tout et n’importe quoi.

En août dernier, dans les colonnes d’Entertainment Weekly, le réalisateur Shawn Levy avait évoqué cette suppression. Il révélait à l’époque : « Il n’y a eu qu’une seule ligne du script qui a été changée dans tout le film. On avait même fait un pacte, Ryan et moi, d’emmener cette blague dans notre tombe, mais je dirais qu’elle a été remplacée par une ligne de dialogue tout aussi vulgaire. » Il n’avait pas voulu partager le gag supprimé de Deadpool & Wolverine, mais le script est désormais accessible sur un site de Disney.

On ne parle pas du pénis de Mickey

Voilà la blague originale telle qu’elle est écrite dans le script de Deadpool & Wolverine : « Fuck! What we can’t even afford one more X-Man? Disney is so cheap. I can barely breathe with all this Mickey Mouse cock in my throat. »

Et sa traduction (âmes sensibles, s’abstenir) : « Putain ! Pourquoi on ne peut pas avoir un X-Man de plus ? Disney est devenu tellement radin. J’arrive à peine à respirer avec cette grosse bite de Mickey dans ma gorge. »

Elle a été remplacée par ce dialogue, en version originale : « Fuck, now Disney gets cheap? It’s like Pinocchio jammed his face in my ass and started lying like crazy. »

Il peut être traduit comme suit (âmes sensibles, s’abstenir, bis) : « Putain, Disney est devenu radin maintenant ? C’est comme si Pinocchio mettait sa tête dans mon c** et se mettait à beaucoup mentir. »

Dans l’idée, le sens est plus ou moins le même, avec un penchant pour tout ce qui est phallique. Mais, d’un côté, le gag est beaucoup plus explicite et s’attaque à la figure emblématique de Disney. Tandis que, de l’autre, la signification est un peu plus implicite (le nez qui s’agrandit) et concerne un personnage moins populaire (pauvre Pinocchio). On comprend donc pourquoi les ardeurs des scénaristes de Deadpool & Wolverine ont été calmées par la firme. Cette censure n’a pas empêché le film de connaître un immense succès, notamment grâce à son ton irrévérencieux — avec plus de 1,3 milliard de dollars engrangés au box office mondial.

