Masahiro Ito, directeur artistique de Silent Hill 2, a mis fin à un mythe lié au survival-horror culte.

Konami s’est enfin décidé à remettre la saga Silent Hill sur le devant de la scène, après plusieurs années passées sous silence. Il y a quelques jours, l’entreprise japonaise a notamment annoncé un remake de Silent Hill 2, un projet qui devrait plaire aux fans et qui fait déjà renaître certains mythes liés au jeu original. Aux yeux de certains, le survival-horror, paru en 2001 sur PS2, brise le quatrième mur. Ce n’est pas vrai, selon l’un des créateurs.

Silent Hill 2 est un jeu vidéo associé à de multiples scènes mémorables. Dans l’une d’entre elles, on peut voir James Sunderland, le héros, se regarder avec insistance dans un miroir, avant de se toucher le visage. La séquence fait froid dans le dos et insiste sur le caractère psychologique du récit d’horreur. Mais, plusieurs aficionados voient plus loin : James serait plutôt en train de regarder le joueur, à travers le miroir. Une vieille théorie écartée par Masahiro Ito, directeur artistique de Silent Hill 2 et en charge du design des monstres pour le remake.

Non, Silent Hill 2 n’a jamais brisé le quatrième mur

« Beaucoup de gens m’ont demandé. C’est un mythe de fans. James ne regarde pas du tout le joueur », affirme Masahiro Ito dans un tweet publié le 22 octobre. Il poursuit en exprimant un « ras-le-bol » de cette histoire. Pour illustrer ses propos, il partage une image de Silent Hill 2 avec la luminosité poussée au maximum. On voit bien que les yeux de James sont orientés vers lui — et non pas vers le joueur.

Comme cette preuve visuelle ne convainc pas tout le monde, Masahiro Ito fait appel à l’argument de l’histoire dans un autre tweet. « Pourquoi devrait-il regarder le joueur qui n’existe pas dans son histoire ? Il est à la recherche de sa femme. Prenez en compte le contexte de l’histoire », indique-t-il, vraiment terre à terre.

Quand on regarde la scène originale avec les éclairages normaux, on peut effectivement penser que James détourne son regard. Néanmoins, y voir la volonté de briser le quatrième mur n’est qu’une théorie abracadabrantesque prêtant à Silent Hill des intentions méta qu’il n’a pas.

Bien évidemment, les fans peuvent interpréter les choses comme ils le veulent. Ici, Masahiro Ito leur reproche surtout de ne pas le croire quand il signale qu’ils ont tort. En tant que directeur artistique de Silent Hill 2, il est bien placé pour expliquer les tenants et les aboutissants du jeu. Il aurait pourtant tout à gagner à faire croire que le quatrième mur est bien brisé : cela ajouterait une part de mystère supplémentaire à l’héritage d’une licence ayant marqué les esprits — et un levier avec lequel le remake pourrait jouer dans la communication.