Lecture Zen Résumer l'article

L’avenir de Star Wars au cinéma reste contrarié. Cinq ans après la dernière trilogie, aucun nouveau film n’est sorti. Si The Mandalorian & Grogu est toujours sur les rails, un autre long-métrage, prévu pour sortir quelques mois plus tard, est repoussé à plus tard.

Cinq ans après la sortie de la troisième trilogie, le retour de Star Wars au cinéma demeure bien fragile. Le magazine Variety a appris dans son édition du 15 novembre 2024 qu’un projet de long-métrage qui devait arriver dans les salles obscures le 18 décembre 2026 a finalement été repoussé à une date ultérieure, sans explications particulières.

Le film avec Rey, victime du report ?

Non nommé, ce mystérieux film serait vraisemblablement celui mettant en scène Rey Skywalker des années après les évènements de l’épisode IX. Cette suite de L’Ascension de Skywalker avait été officialisée en avril 2023 en présence d’une partie de l’équipe du film, dont l’actrice Daisy Ridley (Rey) et la réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy.

À la place, Disney a positionné un autre film pour le 18 décembre 2026 : L’Âge de Glace 6, une saga qui a fêté ses vingt ans d’existence il y a deux ans.

Le long-métrage centré sur Rey rencontrerait des soucis de production, selon la presse spécialisée. Il a été rapporté le départ de plusieurs scénaristes : Justin Britt-Gibson, Damon Lindelof et, plus récemment, Steven Knight. Dans les grandes lignes, ce film est censé montrer les efforts de Rey pour rebâtir un nouvel ordre Jedi.

Rey (Daisy Ridley). // Source : Lucasfilm

The Mandalorian & Grogu relancera Star Wars au cinéma

Ces turbulences reflètent en partie les difficultés de Lucasfilm de relancer sa licence au cinéma. La dernière trilogie a reçu un accueil contrasté du public et de la critique. Le manque d’originalité du récit est un reproche récurrent, en raison d’une intrigue trop similaire à la trilogie originale et la présence mal justifiée (ou mal utilisée) de certains personnages.

Pour l’heure, le seul projet qui est encore sur les rails est The Mandalorian & Grogu, annoncé début 2024 et attendu au cinéma le 22 mai 2026. Il s’agira du premier film Star Wars prolongeant une série (The Mandalorian). Celui-ci s’inscrira dans le mandoverse, l’univers partagé entre les séries autour du mandalorien. Un autre film conclura cet arc.

D’autres films Star Wars sont prévus à l’avenir, mais les informations sont encore parcellaires. On parle d’une nouvelle trilogie, qui suivrait la saga Skywalker, un film sur l’aube des Jedi et un autre sur la jeunesse de Lando Calrissian. Des réalisateurs comme Rian Johnson, Shawn Levy et Taika Waititi doivent aussi tourner leur propre production.

👉Dans quel ordre regarder les films Star Wars ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+