Sophie Turner entre en négociations pour obtenir le rôle de Lara Croft dans la série TV Tomb Raider d’Amazon Prime Video.

Lara Croft n’a pas dit son dernier mot en live action. Après la série animée Netflix, une série en prises de vue réelles est dans les cartons d’Amazon Prime Video, c’est officiel. Et la showrunneuse n’est autre que Phoebe Waller-Bridge, la créatrice de Fleabag.

Mais qui pour porter ce rôle iconique, déjà incarné par Angelina Jolie et Alicia Vikander au cinéma ? Il y a un mois, deux actrices étaient dans la shortlist pour cette série Tomb Raider : Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) et Sophie Turner (Game of Thrones, X-Men). Ce jeudi 14 novembre, Deadline a appris que Sophie Turner a été choisie, même si Amazon a décliné tout commentaire.

La série Tomb Raider sera sur Amazon Prime Video

Plus spécifiquement, maintenant que Sophie Turner a été choisie, le cast n’est pas encore 100 % officialisé. Et pour cause : à ce stade, l’actrice entre donc en négociations pour le rôle. Il semble toutefois peu probable que cela n’aboutisse pas si le casting est aussi avancé. On imagine bien qu’il s’agit aussi d’une chance pour Sophie Turner de retrouver un personnage de premier plan.

Depuis la fin de Game of Thrones et deux films X-Men, elle s’est faite discrète à l’écran. Elle a tout de même joué dans la mini-série britannique Joan. Elle aura aussi le rôle principal dans Haven, une série prévue en 2025 sur… Amazon Prime Video. Par ailleurs, que le succès plus-que-modéré de X-Men: Dark Phoenix ne le fasse pas oublier : Sophie Turner avait été nominée aux Emmys pour son rôle de Sansa Stark. Elle semble taillée pour le rôle de Lara Croft.

Sophie Turner dans X-Men. // Source : Marvel

À quoi pourrait ressembler cette série Tomb Raider ? Phoebe Waller-Bridge a d’ores et déjà déclaré qu’« il y a de la place pour faire quelque chose de vraiment très dangereux » et d’« excitant ». Et elle est pleinement impliquée : « Lara Croft représente beaucoup pour moi », avait-elle aussi précisé. « Si j’avais pu dire à mon adolescente que c’était en train de se produire, je pense qu’elle aurait explosé. »

La série est produite par Amazon MGM Studios mais aussi par Crystal Dynamics, qui prépare également un nouveau jeu de la licence. Un univers plus large et partagé semble se dessiner. Quoi qu’il en soit, c’est sur Prime Video que l’on trouve l’adaptation très réussie de Fallout — autant avoir confiance !

