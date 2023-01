Blizzard a mis en vente une nouvelle tenue d’Overwatch 2 pour le personnage Fatale. Problème ? Elle fait du bruit, au point de vous rendre plus vulnérable.

Il y a quelques semaines, on pouvait acheter une tenue trop avantageuse dans Call of Duty: Warzone 2.0 (elle a été modifiée après la grogne des fans). C’est l’inverse qui a été constatée pour Overwatch 2. Dans un clip publié le 4 janvier sur Twitter et repéré par Kotaku le 9 janvier, le joueur professionnel Brian St. Pierre indique que la tenue Méduse du personnage Fatale est susceptible de devenir un handicap pendant une partie compétitive.

Ce costume Méduse, vendu 2 200 points dans la boutique (soit l’équivalent de 20 €) est lié à un événement baptisé « la Bataille pour l’Olympe » — où plusieurs personnages héritent de super-pouvoirs mythologiques. En devenant Méduse, Fatale peut transformer les ennemis en pierre avec Infravision divine. Le hic : les serpents qui jonchent sa tête feraient beaucoup de bruit aux oreilles de certains, ce qui la rendrait plus facilement repérable et vous empêcherait de bien discerner les sons venant des autres joueurs

Le skin Méduse pour Fatale dans Overwatch 2. // Source : Capture YouTube

Une tenue ‘pay-to-lose’ dans Overwatch 2

La séquence d’Overwatch 2 partagée par Brian St. Pierre force le trait : on est dans une situation calme, avec seulement deux joueurs sur la carte en même temps. Mais cela reste l’avis d’un spécialiste qui sait de quoi il parle : « La nouvelle tenue Méduse est tellement bruyante qu’elle vous punit quand vous la portez. Non seulement vous n’entendez plus les pas de vos adversaires, mais vous ne pouvez plus vous cacher non plus. L’équipe ennemie peut entendre les serpents et vous localiser grâce à eux. »

Certains voient donc cette skin comme un élément cosmétique pay-to-lose, c’est-à-dire quelque chose qu’on achèterait pour… perdre. C’est l’inverse du pay-to-win, pratique qui permet aux plus fortunés de gagner en payant plus que les autres.

D’autres estiment que ce défaut n’en est pas vraiment un. « Les gens font constamment du bruit dans ce jeu. Cela n’aura aucun impact du tout », indique par exemple xXEndermanManXx. Oka abonde : « Le mec se plaint d’un petit son dans un champ de bataille ». Brian St. Pierre est-il dans l’exagération ? Oui et non. Au niveau de jeu dans lequel il évolue, les moindres détails ont leur importance.: « Le son est très important à haut niveau. Chaque perso a un bruit de pas différent et significatif », fait ainsi observer Cassim Ketfi, un confrère et bon connaisseur du jeu.

Overwatch ayant une dimension compétitive certaine, on peut raisonnablement penser que Blizzard se penchera sur cette tenue Méduse si elle constitue un vrai problème à haut et très haut niveau. Sans doute une voie médiane est-elle possible, en ajustant un peu le bruit généré par le costume sans en retirer le fun.