Peter Mayhew, qui incarnait Chewbacca dans la saga Star Wars, est mort à l'âge de 74 ans.

Il aura endossé le rôle de Chewbacca dans la saga cinématographique Star Wars pendant trente-huit longues années, avant de céder sa place pour des raisons de santé. L’acteur britannique Peter Mayhew s’en est allé le 30 avril à l’âge de 74 ans. La nouvelle de son décès, survenu chez lui dans sa demeure au Texas, a été rendue publique sur Twitter le 2 mai par sa famille.

C’est grâce à sa taille hors norme — il culminait à 2,21 mètres — que Peter Mayhew a vu les portes du monde du cinéma s’ouvrir à lui. D’abord dans Sinbad et l’Œil du tigre, un film dans lequel il incarnait un minotaure. Un rôle très anecdotique, au point qu’il ne sera même pas crédité au générique. Puis est venu Star Wars. Deux films, sortis la même année, mais qui ne connaitront pas la même trajectoire.

Le rôle de sa vie

Le réalisateur américain George Lucas était en quête d’un grand gabarit pour incarner un extraterrestre velu, acolyte et copilote d’un contrebandier aux traits humains — Han Solo. Pour le vaurien de l’espace, son choix se portera sur Harrison Ford, avec qui le cinéaste a déjà tourné dans American Graffiti. Quant à l’immense alien bipède, c’est Peter Mayhew qui se glissera dans le costume.

De Peter Mayhew dans la saga Star Wars, on ne verra jamais rien. En effet, ni le visage ni la voix de l’acteur n’apparaissent dans les films. Cet effacement de l’identité sera toutefois compensé par la présence intimidante que l’acteur savait insuffler à son personnage, mais aussi par toute la gestuelle qu’il déployait pour donner de l’expressivité à Chiquetaba Chewie tout au long de la saga.

Peter Mayhew a incarné Chewbacca durant les trois premiers films de la première trilogie de Star Wars, tournés de 1977 à 1983, à savoir Un nouvel espoir, L’Empire contre-attaque et Le retour du Jedi. Il apparaitra aussi rapidement dans la prélogie pour quelques scènes sur Kashyyyk, la planète natale de Chewie. Mais pour la troisième trilogie, démarrée en 2015, le Britannique a dû en partie passer le flambeau à Joonas Suotamo, un basketteur finlandais de 32 ans, à cause de problèmes aux genoux à la suite d’une opération en 2013.

Un rôle partagé par la suite

Si le costume de Chewbacca était partagé entre les deux hommes pour Le Réveil de la Force, Peter Mayhew a par la suite endossé le rôle de consultant pour Les Derniers Jedi, sorti en 2017. C’est également Joonas, du haut de ses 2,09 mètres, qui joue le wookie — la race de Chewbacca — dans Solo : A Star Wars Story, sorti en 2016, et dans L’Ascension de Skywalker, qui arrivera en fin d’année.

Star Wars aura été véritablement au cœur de la carrière de l’acteur, sa filmographie ne comptant pas beaucoup d’autres films et aucun rôle véritablement significatif. En 2013 néanmoins, une campagne de financement participatif a permis de raconter la vie de géant de Peter Mayhew à travers un documentaire — Standing in the Stars : The Peter Mayhew Story — sorti en 2016.

L’annonce de sa disparition a naturellement suscité une vague d’émotion parmi les fans de la saga Star Wars — surtout à quelques jours de 4 mai, qui est la « journée Star Wars » du fait du jeu de mot en anglais « May, the 4th » qui ressemble à « May the Force (be with you ) », réplique devenue culte — mais aussi chez ses collègues et anciens partenaires de travail.

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2 — Mark Hamill (@HamillHimself) May 2, 2019

Harrison Ford on the death of his friend, Chewbacca actor Peter Mayhew : pic.twitter.com/DvVZYICwZ9 — Ryan Parker (@TheRyanParker) May 3, 2019

Much more than Chewie to me…My heart hurts…I will miss you my dear friend…thanks for the great memories ! #RIPPeterMayhew #StarWars pic.twitter.com/0DfCo59zpG — Billy Dee Williams (@realbdw) May 3, 2019

George Lucas on the passing of Peter Mayhew. @abc pic.twitter.com/P05qaVks5o — Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) May 3, 2019

The @WaltDisneyCo mourns the loss of our beloved #chewbacca portrayer, #PeterMayhew. Peter was larger than life in so many ways…a gentle giant playing a gentle giant. Rest in peace. — Robert Iger (@RobertIger) May 2, 2019