Lecture Zen Résumer l'article

Une enquête, des ados et des rebondissements à gogo : Meurtre mode d’emploi cartonne actuellement sur Netflix. La série anglaise en 6 épisodes s’inspire de la saga littéraire à succès de Holly Jackson. Voici donc 8 différences entre les deux œuvres.

Pippa est une adolescente comme les autres, féministe et engagée. À un détail près : elle est hantée par la mort d’Andie Bell, mystérieusement disparue il y a 5 ans. Pippa (ou Pip) décide alors d’enquêter pour trouver le véritable coupable. Meurtre mode d’emploi, la nouvelle série qui cartonne sur Netflix depuis le 1er août 2024, est un véritable plaisir coupable estival, un petit marshmallow sucré dont on attend chaque bouchée avec impatience. Une adaptation réussie en 6 épisodes qui prend tout de même quelques libertés narratives avec le tome 1 de Holly Jackson.

Attention, cet article contient des spoilers sur la série Meurtre mode d’emploi, ainsi que sur la saga de Holly Jackson dont elle est adaptée.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pip est directement concernée par la mort d’Andie

Si Pip enquête sur la disparition d’Andie, c’est d’abord pour un projet scolaire qui lui permettra de postuler dans des universités. Mais la série a ajouté un petit twist supplémentaire : Pip avait croisé Andie à son école, le jour de sa mort. Elle était alors suivie par Sal, son petit ami et meurtrier présumé, et Pip lui a indiqué comment retrouver Andie. L’enquête lui permet donc de soulager sa conscience en prouvant que Sal est innocent.

Cet ajout donne davantage de profondeur au personnage de Pip, qui n’est pas seulement présentée comme une adolescente irréprochable et altruiste, comme c’est le cas dans le livre. Dans le roman, Sal a d’ailleurs sauvé Pip de harceleurs par le passé, ce qui explique que la détective en herbe ne croit pas une seconde à la culpabilité de son héros.

Le code des marshmallows

Si Pip et Ravi, le frère de Sal avec qui elle noue une relation, sont si mignons, c’est notamment grâce à leur lien aux marshmallows. Lors d’une discussion, ils décident ainsi que ce bonbon est la nourriture la plus silencieuse au monde, loin devant les chips. Ce mot devient un code entre eux, puis un adorable rappel de leur lien romantique. Mais ce petit nuage rose et sucré n’est pourtant absolument pas présent dans les livres.

Ravi et Pip, alias Watson et Sherlock. // Source : Sally Mais/Netflix

Sal et Andie voulaient partir ensemble

La fin de Meurtre mode d’emploi a bouleversé les fans en révélant un nouvel élément sur Sal et Andie, les amants maudits : ils avaient pour projet de partir ensemble, loin de tout, dès le lendemain de la mort d’Andie. Cette ultime découverte est un ajout de la série, car cela ne figure absolument pas dans le livre, qui les dépeint plutôt comme un couple éphémère, et donne une teinte encore plus tragique et mélancolique au destin de ces amoureux.

La référence à Jane Eyre est plus dark dans le livre

Dans le livre comme dans la série, on apprend finalement que l’homme plus âgé qu’Andie fréquentait n’est autre qu’Elliot Ward, le « gentil » prof d’anglais de Pip et le père de sa meilleure amie, Cara. Dans les deux cas, il finit par kidnapper une jeune fille sur le bord de la route et par l’enfermer dans son grenier, après avoir blessé Andie puis tué Sal.

Les références à Jane Eyre sont là dès l’épisode 1. // Source : Netflix

Mais dans le livre, cette similitude avec le roman Jane Eyre est bien plus sombre. Elliot pense ainsi avoir retrouvé Andie, à travers la jeune fille qu’il détient prisonnière, à tel point que cette dernière finit par douter de sa propre identité et par penser qu’elle est véritablement Andie. Clairement, on grimpe d’un cran en termes d’horreur.

Max n’est pas condamné

Max Hastings est probablement l’un des personnages les plus détestables de Meutre mode d’emploi. Riche, arrogant et pervers, il est l’auteur d’un délit de fuite, après avoir eu un accident de voiture, et le violeur de Becca Bell, la sœur d’Andie qu’il a drogué lors d’une soirée. Dans la série, il semble qu’il ne soit pas condamné pour ses crimes. Pip le met simplement en garde sur le fait qu’elle ne laissera rien passer.

Max, le personnage le plus pitoyable. // Source : Netflix

Dans le livre, en revanche, Max connaît bien le destin qu’il mérite. Il est ainsi inculpé pour quatre cas d’agressions sexuelles et deux affaires de viols. Son procès est particulièrement détaillé dans le tome 2 de la saga, As Good as Dead. Espérons que la série soit renouvelée pour de nouvelles saisons, afin que justice soit faite pour les victimes de cet agresseur, pour le moment impuni.

Instagram remplace Facebook

La série déplace temporellement l’intrigue du livre, publié en 2019. Dans le roman, Andie Bell meurt ainsi en 2012 et Pip enquête en 2017. Pour l’adaptation Netflix, les événements se passent plutôt en 2019 puis 2024. Pour les besoins de son investigation, l’adolescente utilise alors désormais Instagram, au lieu de Facebook dans le livre original, pour mieux coller aux pratiques actuelles.

Les soirées arrosées ont désormais lieu dans des grottes

Dans la série, les soirées Calamity auxquelles Pippa participe pour son enquête ont lieu dans une immense grotte aux nombreuses galeries, perdue dans la forêt. Dans le livre, ce n’est absolument pas le cas, comme le raconte Holly Jackson au média Deadline : « Dans le roman, les soirées ont lieu dans des maisons, mais nous avons pu tourner dans des grottes vraiment cools, ce qui permet d’élever le tout et de rendre les séquences encore plus effrayantes et intenses ».

La bande d’amis de Pip // Source : Netflix

La présence des rubans noirs

Les rubans noirs sont l’un des éléments visuels les plus importants de Meurtre mode d’emploi : ils permettent notamment à Pip et ses amies de trouver le lieu secret où se déroulera la prochaine soirée Calamity, en suivant des rubans accrochés aux arbres. Cet élément n’existe pas dans le livre, comme l’explique Holly Jackson : il a été ajouté pour remplir l’épisode 3, au départ trop court.

« Nous devions trouver un obstacle à ces personnages, et c’est là que les rubans sont arrivés. Souvent, comme les séries sont un média visuel, il est nécessaire d’avoir un élément qui semble un peu inquiétant, même si ça n’a aucune importance pour l’intrigue. » L’autrice estime que cela permet de montrer la « face cachée et sombre de cette petite ville anglaise, mignonne et pittoresque ».

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+