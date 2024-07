Lecture Zen Résumer l'article

Un joueur de Diablo 4 a obtenu une armure dont les statistiques sont censées être impossibles avec les règles de l’univers et de la quatrième saison.

Diablo 4 est un RPG d’action dont le gameplay est articulé autour d’un principe assez simple : la course au butin. Concrètement, on tue des monstres, on termine des quêtes, on nettoie des donjons et on accomplit diverses tâches dans le but de récupérer de l’équipement toujours plus puissant. Les pièces ainsi reçues se distinguent par un niveau de rareté, avec des règles immuables.

Mais il arrive de tomber sur des bizarreries, à l’image de cette armure dénichée par le joueur FR0ZENBERG. Dans un sujet publié sur Reddit le 29 juillet, il a partagé une image d’une tenue « rare » aux caractéristiques étranges qui en feraient normalement un objet légendaire. À tel point qu’il n’hésite pas à la décrire comme un « objet rare ‘légendaire’ », soit une double rareté qui n’a pas beaucoup de sens dans l’univers de Diablo 4. Surtout avec un niveau de puissance de 680.

Because someone didn't believe my last post, I made a video.

byu/FR0ZENBERG indiablo4 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Reddit.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Reddit avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ce qui cloche avec cet objet de Diablo 4

L’objet déniché par FR0ZENBERG, a priori au terme d’une quête terminée dans le royaume saisonnier, est tellement invraisemblable qu’on l’a accusé de l’avoir créé sur Photoshop. Il est donc revenu sur Reddit armé d’une vidéo pour prouver que sa bizarrerie n’est pas une pure invention pour animer la communauté de Diablo 4.

Car plusieurs éléments clochent avec cette armure. « Trois affixes et un aspect. C’est un objet Légendaire, sauf dans le nom », résume parfaitement heartbroken_nerd. L’une des caractéristiques, celle qui réduit les dégâts, n’est pas censée apparaître non plus depuis la quatrième saison (celle qui a été une révolution pour la gestion du butin). « C’est certainement plus rare qu’un objet uber unique. Cela ne devrait pas être possible », s’étonne Disappointing_Salad.

Tout porte à croire que cette étrangeté est liée à un bug, ce qui constitue une théorie plus que plausible quand on sait que Diablo 4 est capable de générer des milliers d’objets. Ce ne serait pas le premier, si on se souvient de cet élixir bien trop puissant. « Joli bug », s’amuse horance89. « Combien de temps avant que les règles et les statistiques de l’équipement dans Diablo 4 requièrent un livre d’explications plus gros que la Bible ? », ironise Content_Resident_974. En tout cas, cet objet fascine suffisamment la communauté pour générer de la conversation. Un bon point pour Diablo 4, qui introduira une nouvelle classe au mois d’octobre. Avec un équipement atypique ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+