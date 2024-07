Lecture Zen Résumer l'article

Sorti en février et très critiqué, Suicide Squad: Kill the Justice League est déjà offert aux membres Amazon Prime. Le dernier clou planté dans le cercueil ? Ou une occasion de trouver son public ?

Suicide Squad: Kill the Justice League aurait dû être l’un des événements de cette année 2024. Malheureusement, depuis sa sortie en février sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, il n’a fait que déchaîner les critiques légitimes. Warner Bros. a reconnu l’échec commercial, qui lui a coûté plusieurs dizaines millions de dollars. Aujourd’hui, l’avenir est incertain pour ce titre normalement pensé pour durer longtemps. Et voilà qu’il va déjà être gratuit pour les membres Amazon Prime.

Dans un communiqué publié le 11 juillet, Amazon a annoncé une nouvelle salve de jeux offerts pour célébrer ses Prime Day 2024 (16-17 juillet). Ils s’ajoutent à une liste déjà conséquente de titres gratuits, et Suicide Squad: Kill the Justice League en fait donc partie. C’est un sacré aveu échec pour le jeu-service développé par Rocksteady et basé sur la mythologie DC Comics. Ce geste d’Amazon est une preuve de plus qu’il n’a pas trouvé son public, en dépit d’ambitions immenses.

Suicide Squad: Kill the Justice League // Source : Capture Xbox

Amazon vous offre Suicide Squad lors des Prime Day

On s’attendait à vite retrouver Suicide Squad: Kill the Justice League dans le Xbox Game Pass et/ou dans le catalogue PlayStation Plus Extra, deux services susceptibles d’offrir une seconde chance à des jeux qui ont connu un démarrage chaotique. Mais c’est finalement Amazon qui garantira peut-être un potentiel salut à Suicide Squad: Kill the Justice League, quand bien même d’aucuns y verraient plutôt l’épilogue d’un destin funeste. Comme si le jeu se retrouvait déjà dans un étalage de jeux bradés à Auchan, parmi des productions méconnues.

Ou peut-être que les plus optimistes y verront un soutien de la part d’Amazon, une sorte de seconde chance qui permettra à des personnes jusqu’alors frileuses d’essayer Suicide Squad: Kill the Justice League. L’apprécieront-elles ? Rien n’est moins sûr, puisque le jeu a des défauts de structure indéniables. Mais il a aussi des qualités à faire-valoir, qui suffiront peut-être à offrir quelques bons moments (après tout, c’est « gratuit »), l’espace de quelques semaines.

Attention, Suicide Squad: Kill the Justice League ne pourra être récupéré que pendant 48 heures, à compter du 16 juillet (à 9h du matin, heure française). Il faudra disposer d’un abonnement Amazon Prime et c’est la version PC qui est proposée, via l’Epic Games Store. À la même date, il sera aussi possible d’ajouter Chivalry 2 et Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration à sa collection (toujours sur l’Epic Games Store). Rendez-vous à cette page, armé de vos identifiants, pour ne pas louper l’opportunité.

