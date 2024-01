Baldur’s Gate 3, sacré jeu de l’année 2023, peut aller très loin dans la représentation de la nudité. Un point qui peut poser problème sur les consoles Xbox.

Si vous jouez à Baldur’s Gate 3 sur Xbox Series S et/ou Xbox Series X, faites attention. Comme on le découvre sans cet article publié le 31 décembre par DualShockers, il est vraisemblablement assez facile de se faire bannir en raison de la nudité frontale affichée dans le RPG (qu’on peut désactiver si on ne souhaite pas voir des parties génitales partout). Cette mésaventure est arrivée à Daddy-Vegas, qui a raconté son histoire sur Reddit.

Le joueur Daddy-Vegas a vu son compte être banni pendant 366 jours pour la raison suivante : il a voulu enregistrer des petits clips de Baldur’s Gate 3 pour les montrer à son frère. Selon ses termes, ils étaient composés de séquences autour « d’un feu de camp », avec du « fun nu ». Selon ses captures, il a reçu trois notifications avec une pénalité qui n’a fait que grimper : 4 jours, puis 22 jours et, enfin, 366 jours. Les clips ont été partagés le 28 décembre.

La nudité dans Baldur’s Gate 3 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Attention quand vous enregistrez des clips sur votre console Xbox

Que s’est-il passé, alors que Daddy-Vegas semble utiliser normalement sa console Xbox ? Il a enfreint, sans le savoir, les règles de la communauté. Ainsi, par défaut, les clips, une fois enregistrés, sont automatiquement téléchargés sur les serveurs de Microsoft. Sauf que le code de conduite stipule dans l’onglet dédié aux contenus liés à son compte : « Les gens du monde entier jouent sur Xbox, et nous comprenons que tout un chacun a ses propres opinions sur les sujets matures et adultes. Mais parce que la communauté Xbox doit rester amicale et accessible pour tous, ce n’est pas un endroit approprié pour le contenu sexuel. » La multinationale donne clairement l’exemple des captures et des clips, qui ne doivent pas être partagés s’il y a des éléments susceptibles de choquer.

Daddy-Vegas s’est donc retrouvé pris au piège : sa Xbox a fait faire ce qui est interdit, sans prendre en compte les spécificités de Baldur’s Gate 3 (sacré jeu de l’année en 2023). Dans les colonnes de DualShockers, il se défend : « Je comprends qu’ils ne veulent pas que ce contenu soit disponible aux yeux des enfants, mais j’ignorais qu’uploader ces clips dans le cloud signifie aussi qu’ils sont partagés en public (…). J’ai simplement capturé des moments imaginés par Larian Studios, dans un jeu pour lequel Xbox a pris mon argent et en utilisant une fonctionnalité qui consiste simplement à appuyer sur un bouton de la manette. »

La victime s’est bien évidemment retournée contre Microsoft afin de faire appel de la décision. Il a obtenu gain de cause. Dans un message publié sur Reddit le 2 janvier, il indique avoir reçu une réponse favorable. « Nous avons regardé votre situation une deuxième fois et avons décidé de lever la sanction du compte », peut-on lire. Daddy-Vegas avait reçu le soutien de beaucoup de monde, sachant qu’il n’a pas été le seul à avoir été sanctionné. Ce fut, par exemple, le cas de Iamoolivia : « J’ai fait cette erreur avec le jeu Attack on the Titan. »

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !