Un joueur de Baldur’s Gate 3 s’est posé une question existentielle et y a répondu : combien de temps faut-il pour mettre quelqu’un dans son lit, le plus rapidement possible ?

Le speedrunning est une pratique courante dans le monde du jeu vidéo : il oppose les plus doués autour d’une problématique de temps, selon des critères préétablis. Les catégories sont diverses et le phénomène Baldur’s Gate 3 vient d’en engendrer une nouvelle plutôt saugrenue. Comme l’indique PC Gamer dans un article publié le 16 août, un passionné s’est distingué dans un nouveau challenge, baptisé Sex%. L’objectif ? Faire l’amour le plus rapidement possible.

Baldur’s Gate 3 est un RPG d’une densité phénoménale, basé sur la légendaire licence Donjons & Dragons. Outre les activités régulières (finir des quêtes, tuer des monstres…), il est possible de développer ses relations avec les autres personnages. Certains montreront de la défiance en fonction de vos actions, d’autres, au contraire, pourraient tomber amoureux de vous. Et plus si affinité (rappel : on peut personnaliser ses parties génitales). Un speedrunner s’est donc lancé le défi de partager son lit avec quelqu’un le plus rapidement possible.

Sex% ou quand le speedrunning de Baldur’s Gate 3 va trop loin

Mae, qui détient déjà quelques records de vitesse dans Baldur’s Gate 3 (il a terminé le jeu en moins de 9 minutes), a immortalisé son challenge audacieux dans une vidéo publiée sur YouTube le 15 août. Il lui a fallu moins de 8 minutes pour séduire Lae’zel, en associant plusieurs techniques lui permettant d’aller droit au but (exemple : des déplacements avec des bonds) et le choix d’une classe spécifique (mage) lui octroyant des pouvoirs utiles.

L’intéressé estime qu’il est possible d’aller encore plus vite. « Ce fut d’abord une tâche de 5 heures, puis de 2 heures, puis de 20 minutes et désormais de 8 minutes. J’espère que cela va encore continuer à descendre ! » indique-t-il sous les commentaires de sa vidéo. La catégorie a été inventée par Th3Vale, qui a annoncé les critères sur Twitter le 7 août. Les règles sont simples : classe/race/statistiques au choix, départ du chronomètre après la création du personnage et cinématiques passables. Sur le site speedrun.com, la catégorie a simplement été renommée %romance mais elle est devenue officielle.

Speedrun Sex% dans Baldur’s Gate 3 // Source : Speedrun.com

Mae souhaite désormais s’attaquer à une autre catégorie atypique : le Bear%, lié à une scène de sexe avec un ours (ou plutôt avec un druide capable de se transformer en ours). Là encore, l’idée sera d’y arriver le plus rapidement possible. Pour le moment, personne n’a posé aucun temps référence.

