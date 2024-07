Lecture Zen Résumer l'article

GTA Online a ajouté une fonctionnalité très demandée par la communauté. Seul hic ? Il faut être abonné pour pouvoir en profiter, ce qui enrage les fans.

Rockstar Games est en train de se mettre une partie de la communauté GTA Online à dos. Et on peut dire que l’entreprise américaine l’a bien cherché. Le 25 juin dernier, elle a lancé le coup d’envoi de « Primes de Bottom Dollar », une mise à jour qui ajoute toujours plus de contenu au jeu en ligne. Jusqu’ici, tout va bien. Sauf que les développeurs ont décidé de faire payer une fonctionnalité très demandée.

Ainsi, « Primes de Bottom Dollar » offre des avantages inédits à celles et ceux qui ont souscrit à un abonnement GTA+ (7,99 € par mois). Parmi eux, il y a l’accès à l’application The Vinewood Club, qui permet de « récupérer les gains de vos affaires, acheter des munitions sans frais supplémentaires ou demander, acheter ou récupérer un véhicule ». Les concernés vont donc avoir la vie bien plus facile dans GTA Online, ne serait-ce que pour s’enrichir avec moins d’efforts (plus besoin de faire le tour de ses business).

GTA Online // Source : Rockstar Games

Pourquoi la dernière mise à jour de GTA Online fait jaser les fans

Sur Reddit, Rockstar Games se prend une levée de boucliers justifiée. Ranger une fonctionnalité qui apporte du confort de jeu derrière un abonnement n’est clairement pas l’idée du siècle. D’autant que GTA+ n’est proposé que sur PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X. De fait, les joueuses et joueurs PC n’y ont même pas droit — quand bien même ils pourraient payer.

« Imaginez verrouiller l’une des fonctionnalités les plus demandées derrière un paywall….. dans un jeu vieux de 10 ans », résume xplosiv84. De son côté, IdkRedditsz indique : « Je suis abonné à GTA+ et je trouve ça tellement stupide de ne pas la proposer à tout le monde. Ce n’est pas une simple fonctionnalité, c’est un moyen d’améliorer le système de gestion particulièrement pénible du jeu. »

Certains en viennent à craindre le pire pour le mode multijoueur de GTA 6, avec un Rockstar Games qui s’en remettrait à son immense cupidité pour gagner un maximum d’argent. GTA Online est toujours aussi populaire. À tel point que les plus fervents admirateurs sont prêts à tout pardonner au studio. À l’image de Cwchenery : « Imaginez jouer à un jeu pendant 11 ans avec des mises à jour gratuites. Vous en avez plus que pour votre argent. » Il oublie que la longévité n’est pas un bon argument dans le cas présent, puisqu’on ne parle pas d’un achat unique.

« GTA 6 va être un bordel avec GTA+ », affirme LungHeadZ. Comme beaucoup, il pense que Rockstar Games et Take-Two Interactive, la maison-mère, pourraient profiter de l’engouement autour de la saga pour aller trop loin dans la monétisation. Ce qui n’empêcherait certainement pas GTA 6 de se vendre comme des petits pains. Les deux géants peuvent un peu tout se permettre, et c’est un vrai problème.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.