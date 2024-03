Rockstar Games a enfin ajouté la possibilité de conduire un train dans GTA Online, via une mission qui rappellera des souvenirs aux fans de la saga culte.

GTA V et GTA Online, son mode multijoueur alimenté par Rockstar Games, permettent de s’installer derrière le volant ou le guidon de nombreux véhicules. Cette liberté fait partie des grandes qualités de la saga, dont le sixième opus est attendu pour 2025. Il y a néanmoins un moyen de locomotion qui est mis de côté par les développeurs, alors que cela n’a pas toujours été le cas dans les opus précédents : le train. Mais, comme repéré par Kotaku dans un article publié le 8 mars, cette anomalie va être réparée.

La dernière grosse mise à jour de GTA Online intègre effectivement un nouveau raid qui permet de piloter un train — une première pour le jeu vidéo disponible depuis 2013. « Grâce à l’un des objectifs du raid de l’usine Cluckin’ Bell, on peut voler un train et le conduire dans Los Santos », indique Rockstar Intel dans un tweet partagé le 7 mars. Il s’accompagne d’un clip où on peut voir le train foncer sur des rails. L’intitulé de la mission est clair : il faut s’échapper avec.

Dans cette vidéo publiée par la chaîne Pyre realm gaming en décembre, on découvre que la possibilité de piloter un train dans GTA Online a été intégrée lors d’une précédente mise à jour. Toutefois, elle n’était pas encore accessible de manière officielle.

Notez que les férus de locomotives doivent tempérer leur enthousiasme : Rockstar Games permet de piloter un train uniquement dans le cadre d’une mission spécifique. Pour le moment, il n’est pas question de monter dans un train n’importe où, n’importe quand, à l’envi, afin de semer la zizanie dans Los Santos. C’est exactement la même chose dans GTA V : une seule mission de l’histoire permet de prendre le contrôle d’un train (elle s’intitule « Déraillement »).

Il y a par ailleurs un terrain fertile pour donner un élan de nostalgie aux amoureux de GTA depuis des années. Dans l’épisode San Andreas, paru en 2004 sur PlayStation 2, on a l’opportunité de piloter librement les trains de la compagnie de chemin de fer Brown Streak Railroad. Comme l’indique ce wiki : « Lorsque le joueur conduit un Brown Streak, il obtient l’opportunité de déclencher la mission secondaire ‘Train de marchandises’ qui lui demandera de desservir plusieurs gares de l’État de San Andreas dans un temps imparti. » Cette facette de gameplay sera-t-elle reprise pour GTA 6 ?

