Le Docteur et Ruby savent enfin qui est The One Who Waits. Ils vont devoir l’affronter dans le season finale, l’épisode 8 diffusé le 22 juin 2024. Spoilers.

Le grand final de cette saison 1 de la nouvelle série Doctor Who approche à grands pas. À côté du mystère qui entoure les origines de Ruby, un autre fil rouge est apparu : « The One Who Waits », celui qui attend. Une histoire connectée à une même femme qui est apparue dans chaque aventure, mystérieusement. Durant l’épisode 7, on apprend enfin qui est cette grande menace. Spoilers.

Qui est Sutekh dans Doctor Who ?

À l’issue d’un épisode 7 qui a fait peu à peu monter la pression, jusqu’à rendre le TARDIS effrayant, on apprend dans The Legend of Ruby Sunday que « celui qui attend » est un dieu : Sutekh.

Ce n’est pas la première fois que ce personnage apparaît dans Doctor Who. Mais la dernière fois en date remonte à 50 ans en arrière. On est alors en 1975, et c’est le 4e Docteur (Tom Baker) qui est aux commandes du TARDIS, accompagné par Sarah Jane (Elisabeth Sladen). Un archéologue libère alors par mégarde Sutekh de sa tombe.

Inspiré du dieu de la mort, Set, dans la mythologie égyptienne, il fait partie dans Doctor Who du Panthéon, ensemble d’entités transcendantales capables d’agir sur la matière et la réalité elle-même. Le Toymaker et le Maestro en faisaient partie. Sutekh en est le « chef », et il s’en prend à toute forme de vie : il est un destructeur ultime. En 1975, le Docteur était parvenu à l’arrêter en l’enfermant dans une sorte de piège temporel faisant vieillir très rapidement le dieu. Mais comment est-il donc revenu dans The Legend of Ruby Sunday ?

Sutekh dans l’épisode 7 de Doctor Who. // Source : BBC

C’est ce qu’explique l’une de ses hérauts : « Il s’est caché dans le vide hurlant. Il s’est caché dans la tempête. Il a bravé la tempête, l’obscurité et la douleur, et il a chuchoté au vaisseau. Pendant tout ce temps, il a chuchoté, ravi et séduit, et le vaisseau a obéi. » En clair, il s’est caché dans la toile temporelle du TARDIS. Raison pour laquelle Susan Triad apparaissait partout où le Docteur et Ruby voyageaient. Et pourquoi c’est via le TARDIS que Sutekh réapparaît à la fin de l’épisode.

Quoi qu’il en soit, le dieu s’apprête à semer la mort et la destruction sur son passage. Le Docteur, Ruby et UNIT devront le défaire dans l’épisode 8, diffusé ce samedi 22 juin et qui sera le dernier de la saison, avant le Christmas Special de fin d’année.

