Lecture Zen Résumer l'article

Ce samedi 1er juin a lieu la finale de la Ligue des champions. Elle opposera le Real Madrid et le Borussia Dortmund, bourreau du PSG au tour précédent. Le match pourra être regardé sur plusieurs chaînes.

Samedi, on a rendez-vous avec l’un des matchs les plus attendus de la saison 2023/2024 : la finale de la Ligue des champions. Elle oppose le Real Madrid, qui visera rien de moins qu’un quinzième sacre, au Borussia Dortmund, qui a soulevé le trophée à une seule reprise (1997) et avait perdu la finale en 2013.

Le Real Madrid, toujours invaincu dans cette campagne européenne, et touché par la grâce dès que l’hymne de la Ligue des champions retentit, s’avance dans le costume d’immense favori. Mais il faudra se méfier du Borussia Dortmund, qui a terminé premier du groupe de la mort et a défié tous les pronostics lors des phases finales, notamment en éliminant le PSG dans le dernier carré. Sur une finale, où les enjeux sont immenses, tout est possible et le moindre rebondissement peut tout faire basculer dans un camp comme dans l’autre.

Pourra-t-on regarder la finale entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid en direct et en streaming ? La réponse est oui. On ne sera même pas obligé de payer.

Dortmund 🆚 Real Madrid#UCLfinal pic.twitter.com/1LPQNSBx0o — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 27, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Sur quelles chaînes est diffusée la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund ?

Toute la saison, il faut payer pour regarder la Ligue des champions. Mais pas la finale, qui reste l’un des événements sportifs les plus importants chaque année. Après tout, elle met un point final à une saison démarrée il y a plusieurs mois. Dès lors, vous avez plusieurs options pour voir le match entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund.

Il y a l’option gratuite : rendez-vous sur la chaîne TF1, ou sur la plateforme TF1+. Le lien vers le match existe déjà et il suffira de cliquer quelques minutes avant le coup d’envoi. Il vous faudra créer un compte — c’est gratuit.

Ensuite, vous avez l’option payante : la chaîne Canal+, qui proposera une émission d’avant-match dès 20h. Il y aura un flux 4K UHD pour les personnes équipées. Notez qu’il n’y aura pas besoin d’une option Sports pour regarder la rencontre.

Jude Bellingham, star du Real Madrid // Source : Twitter UEFA

À quelle heure a lieu la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund ?

La finale de la Ligue des champions a lieu ce samedi 1er juin, à 21h. Le match est organisé dans le prestigieux stade de Wembley, en Angleterre, et clôturera la saison 2023/2024 des clubs, à quelques jours de l’Euro 2024.

Quel est le parcours du Real Madrid et du Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Champion d’Espagne, le Real Madrid est archi favori dans cette finale. Voici son parcours :

Victoire 1-0 à domicile face à l’Union Berlin le 20 septembre ✅

Victoire 3-2 à l’extérieur face à Naples le 3 octobre ✅

Victoire 2-1 à l’extérieur face à Braga le 24 octobre ✅

Victoire 3-0 à domicile face à Braga le 8 novembre ✅

Victoire 4-2 à domicile face à Naples le 29 novembre ✅

Victoire 3-2 à l’extérieur face à l’Union Berlin le 12 décembre ✅

Victoire 1-0 à l’extérieur face au RB Leipzig le 13 février (8e de finale) ✅

Match nul 1-1 à domicile face au RB Leipzig le 6 mars (8e de finale) 😒

Match nul 3-3 à domicile face à Manchester City le 9 avril (1/4 de finale) 😒

Match nul 1-1 à l’extérieur face à Manchester City, qualification après les tirs au but, le 17 avril (1/4 de finale) ✅

Match nul 2-2 à l’extérieur face au Bayern Munich le 30 avril (demi-finale) 😒

Victoire 2-1 à domicile face au Bayern Munich le 8 mai (demi-finale) ✅

Le Borussia Dortmund est, de son côté, l’invité surprise de cette finale. Le club allemand n’a terminé que cinquième de son championnat. Voici son parcours :

Défaite 2-0 à l’extérieur face au PSG le 19 septembre ❌

Nul 0-0 à domicile face au Milan AC le 4 octobre 😒

Victoire 1-0 à l’extérieur face à Newcastle le 25 octobre ✅

Victoire 2-0 à domicile face à Newcastle le 7 novembre ✅

Victoire 3-1 à l’extérieur face au Milan AC le 28 novembre ✅

Nul 1-1 à domicile face au PSG le 13 décembre 😒

Nul 1-1 à l’extérieur face au PSV Eindhoven le 20 février (8e de finale) 😒

Victoire 2-0 à domicile face au PSV Eindhoven le 13 mars (8e de finale) ✅

Défaite 2-1 à l’extérieur face à l’Atlético Madrid le 10 avril (1/4 de finale) ❌

Victoire 4-2 à domicile face à l’Atlético Madrid le 16 avril (1/4 de finale) ✅

Victoire 1-0 à domicile face au PSG le 1er mai (demi-finale) ✅

Victoire 1-0 à l’extérieur face au PSG le 7 mai (demi-finale) ✅

Quelles seront les compositions probables du Real Madrid et du Borussia Dortmund pour la finale de Ligue des champions ?

La composition probable du Real Madrid : Courtois, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham, Vinicius et Rodrygo.

La composition probable de Dortmund : Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterberck, Maatsen, Can, Sabitzer, Adeyemi, Brandt, Sancho et Füllkrug.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !