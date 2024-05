Lecture Zen Résumer l'article

George Miller a fait appel au même acteur pour deux rôles différents dans Mad Max: Fury Road (2015) et Furiosa : Une saga Mad Max (2024). Ce n’est pas la première fois qu’il fait ça.

Avec Furiosa : Une saga Mad Max, George Miller nous amène à nouveau dans les terres désolées de son univers né il y a plusieurs décennies. Cette fois, il a opté pour un prologue privé de sa figure emblématique (ou presque) et centré sur une héroïne charismatique. Ce choix permet au cinéaste d’approfondir plusieurs points entraperçus dans Mad Max: Fury Road.

Dans Furiosa : Une saga Mad Max, on recroise donc des têtes connues, à l’instar d’Immortan Joe. Il est toujours terré dans sa Citadelle, depuis laquelle il gère tranquillement son empire. Les plus observateurs remarqueront toutefois que sa garde rapprochée accueille un personnage inédit : Scrotus, l’un des fils d’Immortan Joe. Sa tête vous dit quelque chose ? L’acteur qui lui prête ses traits était déjà dans Mad Max: Fury Road, mais dans un rôle différent.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers mineurs sur Furiosa : Une saga Mad Max.

Josh Helma incarne Scrotus dans Furiosa. Il était déjà dans Fury Road, mais pour un autre personnage // Source : Warner Bros.

George Miller adore confier des rôles différents à des actrices et acteurs

Dans Furiosa : Une saga Mad Max, c’est Josh Helman qui prête ses traits à Scrotus. L’acteur avait également été mobilisé par George Miller dans Mad Max: Fury Road pour enfiler le costume de Slit — un War Boy proche de Nux (Nicholas Hoult). Les deux protagonistes, bien qu’appartenant au même camp (celui d’Immortan Joe), n’ont strictement rien à voir.

Si la majorité des spectatrices et spectateurs ne feront pas le rapprochement, ce casting peut amener quelques soucis de cohérence. Car on ne voit pas Scrotus mourir dans Furiosa : Une saga Mad Max. Deviendrait-il Slit dans Mad Max: Fury Road ? Non, mais cela implique une zone d’ombre dans son destin, alors qu’il occupe semble-t-il une place importante aux yeux d’Immortan Joe (c’est son fils).

Mais il faut quand même rappeler que George Miller est coutumier du fait. Par le passé, il a déjà employé un acteur pour deux rôles différents. Décédé en décembre 2020 à l’âge de 73 ans, Hugh Keays-Byrne a incarné Immortan Joe dans Mad Max: Fury Road, alors qu’il avait déjà occupé le rôle du méchant dans le tout premier Mad Max de 1979.

Dans Furiosa : Une saga Mad Max, un acteur et une actrice ont chacun deux rôles différents. Ainsi, Lacey Hulme incarne à la fois Immortan Joe et Rizzdale Pell (l’un des bras droits de Dementus) tandis qu’Elsa Pataky, la compagne de Chris Hemsworth (qui joue Dementus), apparaît au tout début du film, au sein de la Terre Verte, puis en tant que sbire de Dementus. George Miller a vraiment plus d’un tour dans son sac.

