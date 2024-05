Lecture Zen Résumer l'article

Furiosa : Une saga Mad Max permet à George Miller d’approfondir l’univers survolé dans Mad Max: Fury Road. De quoi mieux comprendre comment il fonctionne.

Furiosa : Une saga Mad Max, en salle depuis le mercredi 22 mai, est un complément parfait à Mad Max: Fury Road. Il approfondit l’univers imaginé par George Miller, en faisant un peu plus respirer la narration. Cela permet de mieux comprendre les règles du monde de la Désolation, plus spécifiquement l’empire érigé par Immortan Joe.

Immortan Joe est, à l’instar de Furiosa, un élément qui lie les deux films. Il se terre dans la Citadelle, depuis laquelle il occupe un rôle de tyran sur les populations locales. Son territoire s’appuie sur deux autres lieux importants : le Moulin à Balles et Pétroville. Ils sont évoqués dans Mad Max: Fury Road et davantage explorés dans Furiosa : Une saga Mad Max.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur l’univers de Mad Max.

Citadelle, Moulin à Balles et Pétroville : les trois lieux importants de Mad Max

La Citadelle

La Citadelle n’est autre que la forteresse où séjournent Immortan Joe, son armée (les War Boys), ses sbires, ses généraux et ses femmes. C’est l’un des rares endroits de la Désolation où se trouve de l’eau potable. Une ressource qui permet à Immortan Joe d’asseoir sa domination, en faisant notamment pousser des légumes.

La Citadelle. // Source : Warner Bros.

Au sein de la Citadelle, Immortan Joe dispose d’une batterie d’esclaves sexuelles chargées de lui fournir des enfants (des fils parfaits, si possible) et/ou du lait maternel. On apprend d’ailleurs dans Furiosa : Une saga Max Max qu’une femme devient uniquement laitière après trois grossesses infructueuses. Dans Mad Mad: Fury Road, Furisoa tentera de filer vers la Terre Verte (son lieu de naissance), avec certaines épouses d’Immortan Joe, le rendant furieux.

Pétroville

À l’inverse de la Citadelle, qui prend place dans d’immenses rochers, Pétroville ressemble à une usine hyper polluante. C’est là qu’on récupère de l’essence, une autre denrée importante de la Désolation. Immortan Joe a mis en place un système économique simple : il envoie de la nourriture à Pétroville en échange de carburant. Seul problème ? Le chemin vers Pétroville est loin d’être de tout repos, et les généraux d’Immortan Joe se font constamment attaquer par des maraudeurs.

Au début de Furiosa : Une saga Mad Max, on découvre que Pétroville est contrôlé par le propre frère d’Immortan Joe. La cité sera ensuite prise d’assaut par Dementius (Chris Hemsworth), qui conclut un pacte fragile pour avoir sa part du gâteau. Dans Mad Max: Fury Road, c’est le comptable Mange-Personne qui gère Pétroville.

Le Moulin à Balles

L’eau, la nourriture et l’essence sont cruciaux pour survivre dans la Désolation. Mais il faut aussi des munitions pour se défendre face aux assauts des pilleurs. C’est là où le Moulin à Balles, supervisé par Le Meunier, entre en jeu : on y produit des balles et, en cas de besoin, Immortan Joe peut faire du troc. Son royaume s’appuie donc sur un triangle.

Le Moulin à Balles. // Source : Warner Bros.

