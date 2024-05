Lecture Zen Résumer l'article

Comme son titre l’indique, Furiosa : Une saga Mad Max est centré sur le personnage Furiosa, incarné par Anya Taylor-Joy (et Charlize Theron dans Fury Road). C’est le premier épisode sans Max Rockatansky. Ou presque ?

Furiosa : Une saga Mad Max fait une sacrée entorse à l’univers imaginé par George Miller. Max Rockatansky, héros incarné par Mel Gibson dans la trilogie initiale et Tom Hardy dans Mad Max: Fury Road, n’est pas là. Le film, époustouflant, est pensé comme un prologue centré sur Furiosa, héroïne qui apparaît sous les traits d’Anya Taylor-Joy.

Dès lors, Furiosa : Une saga Mad Max est le premier film estampillé Mad Max sans… Max en tête d’affiche. Ce qui n’est pas si étonnant quand on se souvient que le héros partage déjà la lumière avec Furiosa dans Mad Max: Fury Road. Mais est-il totalement absent du blockbuster à voir au cinéma depuis le 22 mai 2024 ?

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Furiosa : Une saga Mad Max.

Mad Max: Fury Road // Source : Warner Bros.

Max apparaît très furtivement dans Furiosa

Oui, Max Rockatansky est bien dans Furiosa : Une saga Mad Max, mais de manière très furtive. On aperçoit sa silhouette alors que Furiosa parvient à échapper à la vigilance de Dementus (Chris Hemsworth), après avoir perdu son bras dans une course-poursuite violente. L’héroïne fonce dans le sable pendant qu’un homme à la dégaine caractéristique l’observe au loin, depuis un sommet.

On reconnaît Max à la voiture qui se trouve à côté de lui (une Ford Falcon GT noire, de type Interceptor). Il semble aussi être en train de manger une boîte de conserve, ce qui pourrait être une référence à la marque de nourriture pour chiens Dinki-Di, vue dans Mad Max 2 : Le Défi.

Dans des propos relayés par Screen Rant le 8 mai, George Miller a confirmé l’existence de ce « caméo furtif ». Il s’est même permis de révéler le nom de celui qui incarne Max dans cette séquence qui parlera surtout aux fans : « C’est Jacob Tomuri, qui a été la doublure de Tom Hardy. Il a aussi fait quelques autres cascades. C’est un cascadeur de la Nouvelle-Zélande et, tandis qu’il travaillait sur le film, je me suis dit, ‘Qui d’autre ?’ »

À noter que Max et Furiosa n’ont aucune interaction. Furiosa : Une saga Mad Max respecte le fait que les deux personnages se croisent vraiment pour la première fois dans Mad Max: Fury Road. George Miller indique à ce sujet : « Le lien entre Max et Furiosa est un élément crucial de Mad Max: Fury Road, et intégrer le héros dans l’origin story de l’héroïne, même brièvement, permet de conserver l’importance de cette relation. »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !