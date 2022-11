TF1 et Canal+ enterrent la hache de guerre. Un nouvel accord de distribution, aux contours secrets, a été signé entre les deux chaînes de télévision.

C’est la fin du feuilleton juridico-commercial entre TF1 et Canal+. Plus de deux mois après leur rupture, les deux chaînes de télévision viennent d’annoncer un nouvel accord dans la soirée du 4 novembre 2022. Toutes les chaînes du groupe TF1 seront de nouveau accessibles à travers les offres de Canal+ à partir du 7 novembre 2022.

Le logo de TF1 // Source : TF1

Canal+ retrouve TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI

Le communiqué transmis par TF1 est particulièrement avare en détail. Il ne dit rien ni de la durée du nouvel accord entre les deux parties, ni les modalités financières qui les lient désormais. C’est un accord qui est annoncé « sur le long terme » et qui porte sur « la distribution de toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que leurs services de rattrapage. »

À partir du 7 novembre, les chaînes de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI seront donc accessibles normalement pour la clientèle des offres de Canal+ et pour celles et ceux passant par TNTSAT. Cela inclut les émissions en direct, mais aussi tous les programmes en rediffusion (replay). TF1 se dit « très heureux » de cette résolution avec son concurrent.

C’est à la fin du mois d’août que les deux chaînes de télévision se sont brouillées sur les conditions du renouvellement d’un accord de distribution. Faute de trouver un terrain d’entente, un écran noir a fini par s’abattre sur les chaînes du groupe TF1 en y accédant via Canal+. TF1 désirait revaloriser l’accès à ses contenus, mais Canal+ désapprouvait les nouveaux termes.

L’écran noir imposé par Canal+ sur les chaînes de TF1. // Source : Capture d’écran

En justice, TF1 a tenté de tordre le bras à Canal+ pour qu’il se soumette à cette nouvelle réalité. Sans succès. À deux reprises, les juges (tribunal de commerce et cour d’appel) ont souligné que la loi n’oblige en aucune façon Canal+ à distribuer le signal de TF1, s’il est en désaccord avec le cadre proposé. Le régulateur des médias avait aussi relevé l’absence d’obligation juridique.

L’arrivée prochaine de la coupe du monde de football a possiblement joué un effet d’accélérateur dans les discussions — la compétition démarre à partir du 20 novembre et TF1 est un diffuseur clé en France, avec beIN Sports. Il couvre tous les matchs de l’équipe de France, plusieurs grandes affiches et la majorité des rencontres du tournoi final.

Pendant l’interruption+, des alternatives existaient pour continuer à regarder TF . Molotov a même lancé une offre en ultra haut définition (TF1 4K) pour séduire les personnes ayant des téléviseurs 4K et pour se positionner en amont de la coupe du monde. De fait, la paix retrouvée entre TF1 et Canal+ va nécessairement contrarier les plans de Molotov.