Disparu au tout début du mois de mars, Akira Toriyama laisse derrière lui plusieurs générations de fans. Les hommages fusent depuis, sur les réseaux sociaux et dans certains jeux vidéo. Celui réalisé dans le jeu Dragon Ball Xenoverse 2 est particulièrement remarquable.

Le vendredi 8 mars, la disparition d’Akira Toriyama a été révélée au public, une semaine après son décès, causé par un hématome sous-dural — une accumulation de sang dans le cerveau. Il laisse derrière lui une saga — Dragon Ball — connue dans le monde, et appréciée de bien des générations. Aujourd’hui, ses fans pleurent la mort d’un artiste dont les créations ont accompagné, pour beaucoup, leur enfance et leur adolescence.

Naturellement, on on voit depuis vendredi s’ériger plusieurs hommages à Akira Toriyama, sous des formes plus ou moins originales. Certains optent pour le récit écrit, d’autres pour les arts graphiques, pour saluer le dessinateur qu’il était. Et puis, il y a celles et ceux qui n’hésitent pas à se réunir dans un jeu vidéo, comme ce fut le cas dans Dragon Ball Xenoverse 2 selon cette vidéo publiée par SLOplays le 10 mars.

Un Genkidama virtuel pour un hommage à Akira Toriyama

Dragon Ball Xenoverse 2, kézako ? Sorti en 2016, Dragon Ball Xenoverse 2 est un jeu de combat qui intègre des éléments de type MMORPG.

« La communauté Dragon Ball Xenoverse 2 s’est réunie pour célébrer Akira Toriyama. On a montré notre respect et partagé notre gratitude pour tout ce qu’il a fait pour nous », détaille SLOplays en description. Sur les images, on voit plusieurs personnages réaliser le même geste : un Genkidama. Dans Dragon Ball, c’est une attaque surpuissante qui repose sur l’accumulation de l’énergie d’êtres vivants. Pour envoyer la sienne, il faut lever les bras vers le ciel, un geste iconique et symbolique pour les fans. Ici, ils envoient symboliquement leur force à Akira Toriyama pour son ultime voyage.

Dragon Ball Xenoverse 2 n’est pas le seul jeu vidéo à accueillir des hommages envers Akira Toriyama. Les joueuses et les joueurs de Final Fantasy XIV ont également tenu à avoir une pensée pour l’artiste japonais. Il y a quelques années, Kentaro Miura (auteur de Berserk) y avait eu droit dans le MMORPG de Square Enix.

Akira Toriyama. // Source : Twitter

Preuve que la mort d’Akira Toriyama résonne partout dans le monde, on a vu des hommages au sein de stades de football et, bien sûr, dans les rues. Ces rassemblements ont été à l’initiative des fans, puisque le communiqué de presse du 8 mars mentionnait : « Des moments pour se réunir et commémorer n’ont pas encore été décidés, nous vous tiendrons informés quand ce sera le cas. »

