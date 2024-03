Le film événement de Denis Villeneuve sorti le 28 février s’inscrit dans la lignée de son prédécesseur et ne propose pas de scène post-générique. C’est une décision volontaire de son réalisateur.

Comme beaucoup, vous avez peut-être pris l’habitude de rester confortablement assis ou assise, dans votre fauteuil molletonné, à attendre la toute fin du générique du film que vous venez de voir dans une salle obscure. Il peut s’agir d’une envie de prolonger l’expérience et baigner encore quelques minutes dans l’ambiance du long-métrage.

Il est toutefois aussi possible que vous ayez été biberonné, ces dix dernières années, aux blockbusters Marvel qui n’en finissent plus de teaser des petits morceaux de leurs prochains films à la fin des génériques. Il y a la scène post-générique, et désormais parfois même, la scène post-post générique…

« Je ne l’ai jamais fait, et je ne le ferai jamais »

Certains apprécient ce nouveau rituel cinématographique. Denis Villeneuve, fait partie de ceux qui l’abhorrent. Le réalisateur de Dune et Dune, partie 2, sorti en salles ce 28 février 2024, est catégorique depuis trois ans sur la question : « Je n’aime pas les scènes post-générique », avait-il asséné au cours d’une interview au média NME, donnée en 2021.

Il parlait alors de la fin du premier opus de Dune : « Je cherchais une émotion très spécifique avec le tout dernier plan et je ne voulais pas brouiller le message. Alors non, je ne fais pas de scènes post-générique. Je ne l’ai jamais fait, et je ne le ferai jamais. »

Et d’enchainer sur un avis tout aussi tranché sur ce que l’on appelle des « director’s cut », des versions « rallongées » des films qui sortent souvent après la sortie officielle en salles. Il est censé montrer la « vraie » vision d’une réalisatrice ou d’un réalisateur, comparé à ce qui est sorti en salle : en 2021, on a par exemple beaucoup parlé de la Snyder’s cut, un remontage du film Justice League par son réalisateur.

Dune est sorti en 2021 sans scène post-générique et Dune partie 2 (notre critique sans spoiler ici) marche donc dans ses pas. Il faut dire que le film est déjà très dense, avec près de 2h30 de batailles épiques et tractations politiques.

De plus, si Villeneuve planche déjà sur un Dune 3, on ne sait rien de la date de sortie de ce prochain long-métrage ni des images qui existeraient déjà : compliqué dès lors de « teaser » quoi que ce soit à la fin de Dune 2.

De bons choix esthétiques (les Harkonnen)

Chaque image est une merveille

Une BO hors du commun

Dans la continuité de la première partie, Dune 2 garde sa force contemplative mais en y ajoutant une charge supplémentaire d'action. L'adaptation de la saga de SF culte se transforme en grand spectacle. Lequel ne transige pourtant pas avec la force mystique de l'œuvre. C'est cet équilibre qui fait de Dune 2 un film de science-fiction majeur, qui pourrait bien pousser le cinéma à oser davantage ce combo étrange entre blockbuster grand public et narration éthérée.

