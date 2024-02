[Deal du jour] C’est le 28 février prochain que sort la deuxième partie de Dune, l’adaptation de Denis Villeneuve. Pour patienter, plutôt que de (re)lire les livres, pourquoi ne pas faire un Lego ? Cet ornithoptère du film bénéficie en ce moment d’une (petite) promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce Lego Dune ?

Le Lego Icons Dune Atreides Royal Ornithopter est vendu 164,99 € sur la boutique de Lego. Il est en ce moment proposé au prix de 149,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce Lego officiel de Dune ?

Ce set fait partie de la gamme Lego Icons, la catégorie des briques dédiées aux adultes en quête de jolis sets à exposer. Le Dune Atreides Royal Ornithopter montre en effet tout de suite la couleur, avec un nom impossible à prononcer pour un enfant. Dans Dune, l’engin au design incroyable s’inspire des ornithoptères, sortes d’aéronefs qui planent grâce à des battements d’ailes. Le set Lego reprend le design du véhicule vu dans les films, qui s’inspire des lignes élancées d’une libellule.

Cette réplique possède plusieurs fonctions mécaniques, comme des ailes repliables et battantes, un train d’atterrissage dépliable ainsi qu’un cockpit qui peut accueillir deux membres d’équipage. L’ornithoptère s’accompagne d’ailleurs de plusieurs personnages, dont Paul Atréides, Dame Jessica, ou encore l’adorable Baron Harkonnen.

Les ailes dépliées, le Lego Dune aura plus de mal à se caser sur une étagère // Source : Lego

Est-ce que ce Lego Dune vaut le coup en promotion ?

La promotion est certes faible, mais c’est toujours ça ! Les économies faites grâce à cette offre vous permettront d’acheter une place pour Dune : deuxième Partie 2. Si vous aimez la saga de Frank Herbert autant que les maquettes de vaisseaux et véhicules, ce Lego est un excellent set, qui se compose de 1 369 pièces au total.

Une molette permet aussi de rétracter la rampe et le train d’atterrissage pour l’exposer en mode vol. Dans cette position, le set mesure plus de 23 cm de haut, 57 cm de long et 79 cm de large. Pliées, les ailes s’alignent le long du corps principal du vaisseau, pour gagner un peu de place.

