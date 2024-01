Trois nouvelles séries coréennes sont ajoutées sur Netflix en ce mois de janvier 2024 : Ancestral, La créature de Kyongsong (Partie 2) et Captivating the King. Trois autres k-dramas ont aussi de nouveaux épisodes.

En janvier, Netflix ajoute trois nouveaux k-dramas à son catalogue. Et trois autres séries coréennes auront droit à de nouveaux épisodes tout au long du mois. Voici le programme, entre histoires d’amour mélodramatiques et histoires horrifiques.

Pour les amoureux et les amoureuses de séries asiatiques dans leur ensemble, notons en parallèle l’ajout au catalogue d’une série japonaise culte : Orange Days. C’est l’histoire d’amour entre un étudiant en psychologie et une étudiante, brillante violoniste malgré sa surdité, qui ne peuvent donc que communiquer par la langue des signes japonaise. Des récits d’amour et d’amitié, au fil de 11 épisodes.

Les nouvelles séries coréennes 2024

Ancestral

Le 19 janvier 2024

Ancestral répond au genre du thriller. Quand son oncle décède, Yun Seo-ha hérite de ses terres… dont un cimetière. Elle est alors témoin de meurtres étranges et macabres.

La série coréenne Ancestral. // Source : Netflix

Avec : Hyun-joo Kim, Park Hee-Soon

La créature de Kyongsong (partie 2)

Le 5 janvier 2024

La partie 1 a été mise en ligne sur Netflix fin 2023. Les épisodes 8, 9 et 10 sont disponibles depuis ce vendredi 5 janvier.

La créature de Kyongsong — qui a particulièrement séduit en 2023 par son esthétique — mise à la fois sur le fantastique, l’horrifique et l’historique. On remonte au printemps 1945. À cette époque, la Corée est sous occupation japonaise, mais d’ici peu, durant l’été 1945, adviendra la partition de la Corée en Corée du Sud et Corée du Nord (comme résultat de la Seconde Guerre mondiale). Dans ce contexte très sombre, un monstre rôde et commet des atrocités… qui est-il ?

Avec : Seo-Joon Park, So-Hee Han, So-Hyun Kim, Hae-sook Kim

Captivating the King

21 janvier 2024

Dans Captivating the King, Yi In est un roi bien isolé, a fortiori car il est au cœur des complots de la cour et ne peut avoir confiance en personne. Il tombe amoureux de Kang Hee-soo, seule personne qui semble s’intéresser à lui… sauf que cette romance est, au début du moins, du faux-semblant : elle cherche à se venger de lui.

Captivating the King sera une série historique coréenne. // Source : Netflix

Avec : Jung-suk Jo, Se-Kyung Shin, Choi Dae-hoon

Les nouveaux épisodes de k-dramas en janvier 2024

La diffusion des séries coréennes sur Netflix est particulière : la diffusion se fait souvent de manière épisodique. Ces trois séries connaitront donc de nouveaux épisodes en janvier.

Mon démon

Quand le démon Jung Koo Won perd ses pouvoirs, il doit se lier avec une héritière, en apparence méprisante et aux nombreux ennemis. Dix épisodes étaient déjà disponibles en 2023 et de nouveaux épisodes sont ajoutés à Mon démon à partir de ce 5 janvier 2024, puis chaque vendredi jusqu’au 20 janvier (à noter que les deux derniers épisodes s’enchaineront les 19 et les 20 janvier).

Affiche de Mon démon. // Source : Netflix

Avec : Song Kang, Kim Yoo-jung, Sang-yi Lee, Hae-sook Kim

Du sable nous renaîtrons

Du sable nous renaîtrons est l’histoire d’un champion de ssireum — de la lutte –, qui voit son succès se tarir. Fort heureusement, il fait une belle rencontre amoureuse. De nouveaux épisodes seront ajoutés régulièrement en janvier, jusqu’au dernier, l’épisode 12, diffusé le 25 janvier 2024.

Du sable nous renaitrons, la série coréenne. // Source : Netflix

Avec : Jang Dong-Yoon, Lee Joo-Myoung

Retour à Samdal-ri

Après les 10 épisodes déjà ajoutés en 2023, il y a de nouveaux épisodes à partir du 6 janvier, et jusqu’au 21 janvier, pour cette histoire d’amour entre une photographe et son ami d’enfance, Retour à Samdal-ri.

Samdal-ri est composée de 16 épisodes. // Source : Netflix

Avec : Ji Chang-Wook, Shin Hye-Sun, Shin Dong-Mi, Kang Mi-Na

