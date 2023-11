Quand vous tapez « Doctor Who » dans Google, vous pouvez accéder à un (petit) jeu.

Le 23 novembre 1963, le premier épisode de Doctor Who était diffusé. Ce mois de novembre 2023, la série fête donc officiellement son 60e anniversaire. La BBC diffuse, pour l’occasion, trois épisodes spéciaux avec David Tennant de retour dans le rôle du Docteur.

Google a décidé de rendre son propre petit hommage à la série britannique cultissime. Le moteur de recherche a notamment « caché » un petit jeu.

Comment jouer au petit jeu Doctor Who dans Google ?

Pour y accéder, il suffit de taper « Doctor Who » dans Google. Vous verrez, en haut de la page, à côté du titre de la série, le fameux Tardis en train de tournoyer : cliquez dessus.

Juste ici ! // Source : Capture d’écran

Cliquer sur le Tardis chargera un doodle, avec le logo du moteur transformé, surplombé par différentes incarnations du Docteur. Cliquez sur le bouton play, le triangle jaune au milieu du logo. Après une petite animation portée par un Dalek, vous voilà dans le jeu.

Il vous faut ensuite sélectionner votre incarnation du Docteur — onze sont disponibles. C’est ensuite un jeu de plateforme qui se charge. Un peu comme dans Pac-Man, il vous faudra vous frayer un chemin dans des labyrinthes pour remporter la récompense puis revenir à votre Tardis, avant de passer au niveau suivant. Le tout, avec un décompte.

C’est un petit jeu de plateforme, qui ne paye pas de mine et pourra vous sortir de l’ennui quelques minutes seulement, mais il est amusant de constater que Google a intégré ce petit clin d’œil à la saga britannique.

Côté jeux vidéo, il existe quelques itérations adaptées de Doctor Who. Récemment, en 2021, Maze Theory avait édité The Edge of Reality et The Lonely Assassin, qui permettent de faire équipe avec deux Docteurs, le 10e et le 13e.

