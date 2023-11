Après plus de 15 ans avec des barres colorées en guise de logo, Deezer repart à zéro avec un cœur violet, censé représenter sa nouvelle identité « émotionnelle ». Ce nouveau logo est accompagné d’une application remaniée, avec un design simplifié.

Depuis sa création en 2007, le logo de Deezer met en avant des barres colorées censées représenter une onde sonore ou un égaliseur, en hommage à sa vocation musicale. Son redesign en 2019 a perpétué cette tradition, en conservant les barres colorées, alors dégradées. Cette identité lui est propre et lui a toujours permis de se distinguer du rond vert de Spotify ou des deux notes avec une croche d’Apple Music.

Le 8 novembre 2023, Deezer a annoncé un redesign majeur. Adieu les barres, place à un cœur violet qui ne lui ressemble pas vraiment, ainsi qu’à un nouveau slogan « Live The Music ». Le tout s’accompagne d’une nouvelle interface simplifiée, plus en phase avec ce que propose notamment Spotify.

Les trois logos de Deezer. Le nouveau est à droite. // Source : Numerama

Un nouveau design qui divise

Sur les réseaux sociaux, le changement de design de Deezer crée des débats (comme tout changement finalement). Beaucoup disent ne pas avoir compris où était passée leur application de musique ce matin, d’autres débattent sur la pertinence de ce changement. Le cœur violet ne fait pas l’unanimité, tant il rompt avec les codes du service.

La nouvelle interface de Deezer semble un peu plus convaincante. Si la nouvelle police très « Fortnite » ne plaît pas à tout le monde, la simplification de l’interface autour de la couleur violette, d’un thème sombre (coucou SNCF Connect) et d’une meilleure mise en avant des playlists plaît. Deezer reste ici plutôt conforme à ce qu’il proposait déjà, mais se modernise. Difficile de le lui reprocher.

L’interface de Deezer mise beaucoup sur un thème sombre avec une couleur d’accentuation violette. // Source : Numerama

Deezer est très populaire en France

En France, Deezer est très populaire. Numéro 1 du streaming musical pendant plusieurs années (à cause de l’héritage Orange, qui l’a longtemps intégré à ses forfaits), Deezer occuperait aujourd’hui la seconde place derrière Spotify. En juin 2023, Statista estimait que 44 % des Français qui utilisent un service de streaming feraient confiance au service suédois, contre 34 % pour Deezer. Arrivent derrière, dans l’ordre, Amazon Music, YouTube Music et Apple Music (dans la plupart des autres marchés, Spotify et Apple Music sont les deux principaux services. La France a laissé la place de challenger à Deezer).

Il faut néanmoins avoir un élément en tête : l’étude ne fait pas de distinction entre les services gratuits et payants. Amazon et YouTube ont sans doute peu d’abonnés payants, alors qu’Apple Music n’a que ça. Dans le cas de Spotify et de Deezer, qui proposent tous les deux des formules gratuites, il est difficile de désigner un vainqueur. Deezer, grâce aux abonnements historiques gagnés avec les forfaits mobiles, peut potentiellement être devant Spotify, qui doit une grande partie de son succès à son offre à 0 euro. À son entrée en bourse, Deezer revendiquait 30 % de parts de marché, pour 9,6 millions d’abonnés.

L’échec de Deezer a toujours été son expansion à l’international, où il n’est pas assez puissant pour rivaliser face aux géants Spotify/Apple. Cette nouvelle stratégie « émotionnelle », qui pourrait lui permettre de changer d’image, a sans doute pour objectif de l’aider à se distinguer des autres. Reste à savoir comment, en espérant pour lui que le nouveau logo ne motive pas certains utilisateurs hésitants à aller voir ailleurs.

