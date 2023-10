The Evil Within et The Evil Within 2 sont offerts sur l’Epic Games Store. Ces jeux d’horreur sont parfaits pour passer une bonne soirée d’Halloween.

Si les magasins se mettent déjà aux couleurs de Noël (désolé de vous le rappeler, c’est bientôt), une autre fête aura lieu avant : Halloween. Vous avez passé l’âge de frapper aux portes de vos voisins pour récupérer des bonbons ? Vous pouvez toujours la célébrer avec une soirée films ou jeux vidéo. Vous ne savez pas à quoi jouer ? Epic Games est là pour vous fournir du contenu. Pendant une période limitée, on peut récupérer The Evil Within et The Evil Within 2 depuis son Store — sans dépenser un seul centime.

The Evil Within peut déjà être ajouté à son compte Epic Games, jusqu’au 26 octobre 2023 à 17h (cliquer sur le lien pour accéder au jeu). The Evil Within 2, lui, sera offert du 26 octobre au 2 novembre (cliquer sur le lien). Le calendrier est parfait pour être prêt pour le jour d’Halloween — le 31 octobre, soit la veille d’un jour férié pour justifier une nuit blanche (et rouge sang).

The Evil Within. // Source : Bethesda

The Evil Within 1 & 2 sont parfaits pour Halloween

Derrière The Evil Within et The Evil Within 2, on retrouve l’un des maîtres de l’horreur vidéoludique : Shinji Mikami, le père des Resident Evil (une autre saga culte de l’horreur, même si elle est plus orientée action). Le premier épisode, plus particulièrement, transpire l’hommage au genre, avec de nombreuses références à des films et à des éléments censés faire peur. On y incarne Sebastian Castellanos dans une aventure mêlant enquête macabre et hallucinations angoissantes.

Le gameplay, vieillot sur certains points, rappelle d’ailleurs les premiers Resident Evil, notamment cette faculté à jouer des contraintes, pour apporter un surplus de tension dans les affrontements avec les créatures que l’on croise (exemple : il faut faire attention à ses munitions). Attention, il faut parfois avoir l’estomac bien accroché pour jouer à The Evil Within, qui va très loin dans le gore et la violence graphique. Le jeu est d’ailleurs interdit aux moins de 18 ans.

The Evil Within 2 est moins marquant que son prédécesseur, avec une proposition globalement moins réussie. Dans notre test, on écrivait : « Il paraît difficile d’affirmer que The Evil Within 2 fait tout mieux que son prédécesseur. On dresse même le constat inverse tout au long de l’aventure délétère et fantasmagorique, à l’atmosphère sombre et marquée. Trimballé entre la volonté de sortir Sebastian de son calvaire et de sa tristesse léthargique, et paralysé par les nombreux griefs de cette suite, on ne peut s’empêcher de penser que ce survival-action-horror aurait pu être encore mieux. Moins à la traîne techniquement, davantage fini, plus inspiré. » Bref, jouez au moins au premier opus. Comme c’est un jeu de 2014, il tourne sur un maximum de PC.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.