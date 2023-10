[Deal du Jour] Vous aimez les jeux de plateau ? La Fnac propose une offre sur les jeux de société qui pourrait vous intéresser. Si vous ajoutez trois jeux dans votre panier, vous n’en payez que deux. Voilà une sélection parmi les meilleurs jeux de l’offre.

C’est quoi, cette offre jeux de société sur La Fnac ?

Jusqu’au 16 novembre 2023, pour l’achat de 2 jeux de société, le 3ᵉ est offert, parmi une sélection sur le site de La Fnac. Il vous suffit de mettre trois références dans votre panier pour voir la réduction s’appliquer. Le jeu le moins cher des trois sera alors offert.

Quels jeux de société choisir pour jouer entre adultes ?

1. District Noir : une ambiance de film noir dans ce jeu à deux

District Noir est un jeu de carte pour deux joueurs, disponible au prix de 17,39 €.

Vous êtes à la tête d’une organisation criminelle et cherchez à contrôler le District Noir, une zone contestée. Au début de chacune des quatre manches, les joueuses et les joueurs peuvent soit jouer une carte, soit prendre de nouvelles cartes. Les cartes personnages possèdent différentes valeurs et vous devrez accumuler le plus de points possible, en obtenant la majorité de cartes de chaque valeur. Des points d’alliances et de trahisons se mélangent au total, ainsi qu’un bonus par série de personnages différents.

Distric Noir est un jeu de carte simple et addictif // Source : Fnac

District Noir est un jeu simple, et hautement addictif, où vous ne ferez que poser et prendre des cartes. Ce minimalisme côtoie un aspect stratégique, où vous devrez toujours avoir plusieurs coups d’avance sur l’adversaire et prendre des risques. Les manches sont donc tendues, pendant les 15 minutes que dure une partie. Dommage que la thématique du film noir ne soit pas plus exploitée, en dehors des belles illustrations des cartes.

2. Les Animaux de Baker Street : un superbe jeu d’enquête

Les Animaux de Baker Street est un jeu d’enquête coopérative pour 1 à 4 joueurs, vendu au prix de 34,99 €.

Toby, le chien de Sherlock Holmes, et ses quatre amis, doivent résoudre des enquêtes dignes d’un roman d’Arthur Conan Doyle. Chaque animal possède ses spécificités : voir des indices, se déplacer plus rapidement, recueillir des témoignages, ou faire parler des témoins. Après avoir choisi le lieu à visiter, vous devrez tout ensemble faire progresser l’intrigue en récoltant des indices, et en récupérant des objets. Le tout se joue à l’aide de cartes savamment intégrées à l’intrigue, et de déplacement sur le plateau.

Les Animaux de Baker Street bénéficie de magnifiques illustrations // Source : Iello

Le jeu est magnifiquement illustré et est un plaisir à parcourir des yeux. Le travail d’écriture est encore un cran au-dessus, avec des dialogues et des intrigues qui se suivent comme un excellent roman policier. Les enquêtes profitent d’une mise en scène soignée avec une bonne dose d’humour, et un fil conducteur prenant. La lecture prend beaucoup de place dans le déroulement d’une partie, normal pour un jeu avant tout narratif, mais la qualité du récit fait tout le temps mouche. Si vous aimez autant le Sherlock Holmes original que celui de Miyazaki, Les animaux de Baker Street est un excellent titre qui s’apprécie comme un bon roman dont vous êtes le héros.

Quels jeux de société choisir pour jouer en famille ?

1. Myterium Kids : faire deviner des objets avec un tambourin

Mysterium Kids : Le Trésor du Capitaine Bouh est une déclinaison pour les plus jeunes du jeu Mysterium. Il est vendu sur La Fnac au prix de 30,99. Il a reçu le prix Kinderspiel des Jahres, soit le jeu pour enfants de l’année, lors des « Spiel des Jahres 2023 ».

Mysterium Kids est un jeu coopératif qui propose un concept rigolo, qui peut sembler bancal au premier abord, mais qui étonnamment fonctionne dès les premières parties. Vous et votre équipe décidez de passer la nuit dans un vieux manoir qui renferme un trésor. Le fantôme du capitaine Bouh est bien décidé à vous aider à trouver ce trésor, mais il ne peut malheureusement pas parler. Chaque pièce du manoir contient une carte Bruit, représentant un objet à faire deviner. Vous incarnez à tour de rôle le Capitaine Bouh et devrez, à l’aide d’un tambourin, reproduire le plus fidèlement possible le son de l’objet à deviner.

scratch, boum boum, scrrrrr, à vous de faire deviner le mieux possible les cartes Bruit à l’aide du tambourin // Source : Libellud

Mysterium Kids : le trésor du capitaine Bouh est un jeu coopératif vraiment fun qui nécessite de la créativité pour faire deviner les objets, tambourin en main, mais aussi de la concentration pour reconnaître quelle carte bruit est imitée. Lorsque vous jouez le Capitaine Bouh, vous devrez faire preuve d’inventivité pour reproduire le son de l’objet : tapotez doucement avec le doigt pour la carte robinet qui fuit, ou grattez la tranche du tambourin pour un bruit de fermeture Éclair. Les joueuses et les joueurs qui écoutent devront fermer les yeux pour identifier quelle carte bruit est jouée par le fantôme, et d’une seule voix, annoncer le bon objet. Un excellent moment en famille, qui peut perdre légèrement de son intérêt lorsque vous commencerez à connaître toutes les cartes par cœur, sauf si vous êtes un enfant.

2. Le jeu du prince de Motordu : parfait pour apprendre plein de mots en s’amusant

Le jeu du prince de Motordu est un jeu de plateau, vendu au prix de 24,99 €

Vous connaissez sûrement le prince de Motordu, une série d’albums illustrés, très populaire dans les années 80 et 90, avec pour héros un prince qui déforme les mots et les expressions. Le jeu de plateau tiré de la série s’applique, lui, à faire apprendre aux enfants des mots d’une manière ludique. Chaque joueuse et joueur, à son tour, jette un dé rond à travers le toit du château du prince. En fonction de la porte par laquelle il ressort, vous devrez jouer au jeu des initiales, des rimes, des syllabes ou des mots. Les cases sur lesquelles vous vous arrêterez contiennent chacune un thème différent : ça fait du bruit, c’est lourd, prénom de fille, c’est dans la nature, etc. La joueuse ou le joueur à quelques secondes pour trouver un mot, selon le jeu et le thème, pour gagner une carte Lisse Poire.

C’est dans la nature et ça rime avec chaussette. Vous avez 30 secondes. // Source : Nathan

Chaque défi est à relever dans le temps imparti, ce qui peut être un peu stressant pour les joueuses et les joueurs les plus jeunes. Vous pouvez bien sûr vous passer du sablier, ou leur donner des indices. Même si la licence et la thématique du jeu peuvent paraître un peu vieillottes, à l’heure où les jeux de société redoublent d’originalité pour vous séduire, Le jeu du prince des motordu s’avère extrêmement efficace. Trouver les bons mots est un plaisir simple et instantané, y compris pour les adultes. Les cartes Lisse Poire sont très drôles et les collecter est amusant pour les plus jeunes. Un jeu simple et rapide à comprendre, au taux de jouabilité quasi infini.

