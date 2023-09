Lofi Girl, la chaîne YouTube relaxante avec des morceaux de musique très doux, est en partenariat avec Lego. Et devient ainsi encore plus choupi que jamais.

Lofi Girl est décidément pleine de surprises. La chaîne YouTube, spécialisée dans la relaxation musicale, a signé un partenariat avec Lego, a repéré Polygon dans un article publié le 19 septembre 2023. En conséquence, il existe une playlist baptisée « Lofi Girl – chill beats for LEGO building », qui démarre par une animation transformant l’iconique dessin au style Miyazaki en petite scène entièrement faite de briques Lego. Le rendu est vraiment craquant.

Il ne s’agit plus d’une diffusion en continu au moment de l’écriture de ces lignes, contrairement aux habitudes de la chaîne YouTube aux plus de 13 millions d’abonnés. Mais, la vidéo dure quand même près de 1h30, ce qui laisse largement le temps de s’aérer l’esprit. Dans sa version Lego, Lofi Girl conserve son rythme de vie (travailler et regarder par la fenêtre), et le jour finit par laisser place à la nuit à mesure que les minutes défilent. Le chat est là aussi, et il lui arrive même de s’étirer. Difficile de ne pas être hypnotisé dans ces conditions.

Il y a un concours Lego avec Lofi Girl

Au-delà de l’adaptation de ce que l’on connaît déjà, cette collaboration entre Lofi Girl et Lego sert bien évidemment une initiative promotionnelle : un concours Ideas. Les règles, précisées dans ce communiqué, sont simples : les candidats devront concevoir un endroit où ils aiment se relaxer en écoutant de la musique. Les projets devront s’inspirer de Lofi Girl, bien sûr, et être constitués de briques (physiques ou virtuelles). Les soumissions seront à envoyer d’ici le 17 octobre, puis les lauréats devraient être annoncés le 7 novembre, après un passage par un jury qui évaluera l’originalité, certains détails, le respect du thème et l’utilisation des Lego.

Le gagnant ou la gagnante recevra quatre sets Lego liés à l’univers de la musique : le Quartet de Jazz (1 606 pièces), la guitare Fender Stratocaster (1 074 pièces), le piano à queue (3 662 pièces) et le Club de Jazz (2 899 pièces). Sans oublier les peluches Lofi Girl.

Concours Lego x Lofi Girl. // Source : Lego

Vous pouvez bien évidemment tenter votre chance, au besoin en écoutant la playlist inspirante en même temps (37 morceaux en tout). Elle est en tout cas bien plus douce à l’oreille que les sons ASMR imaginés par Lego pour promouvoir une gamme permettant d’assembler des insectes. On attend maintenant Lofi Boy en Lego.