La célèbre playlist musicale en direct a disparu de YouTube depuis plusieurs jours, à cause de faux problèmes de droits de diffusion. Si la chaîne devrait bientôt émettre à nouveau ses célèbres vidéos, les fans restent, pour le moment, orphelins de cette boucle relaxante.

C’est un monument de YouTube, tellement culte qu’elle est même apparue pendant la Pixel War sur Reddit, en avril dernier : Lofi Girl, une playlist musicale qui diffuse en continu et en direct, est malheureusement indisponible depuis plusieurs jours.

Qui est Lofi Girl ?

La chaîne française émet depuis 2017 des musiques issues de leur propre label ou d’artistes dont ils ont obtenu la permission. Plusieurs playlists sont mises en ligne sur Lofi Girl, toutes de style « lofi », avec des beats lents et harmonieux propices à la relaxation, à la concentration ou à un simple fond musical. Deux vidéos sont notamment bien connues des internautes puisqu’elles diffusent en continu, à la façon d’une radio.

Il s’agit de « lofi hip hop radio – beats to relax/study to » et « lofi hip hop radio – beats to sleep/chill to ». Depuis leur arrêt temporaire, elles cumulent désormais respectivement 20 843 et 20 772 heures de diffusion non-stop, ce qui compte parmi les vidéos les plus longues de YouTube. Elles détiennent également chacune 668 et 129 millions de vues.

Lofi Girl sur Reddit, en haut à droite // Source : Artaemys11

Lofi Girl est bien connue pour son design continu façon anime japonais, mettant en scène une jeune femme en train d’écrire, un casque sur les oreilles, avec son chat près de la fenêtre, ou en train de s’endormir. Une animation devenue légendaire, au point de devenir un mème et de représenter la France aux côtés de Thomas Pesquet pendant la Pixel War de Reddit.

Pourquoi les vidéos sont-elles indisponibles ?

Si la chaîne continue de fonctionner normalement, les deux vidéos en direct les plus connues de Lofi Girl sont actuellement hors ligne, depuis dimanche. Elles affichent toutes les deux le message suivant : « L’enregistrement de cet évènement en direct n’est pas disponible ». La raison : un label Malaysien, FMC Music, a déposé plainte contre la chaîne auprès de YouTube, pour des raisons de droit de diffusion. Des fausses accusations, puisque Lofi Girl diffuse uniquement ses propres musiques ou des sons dont elle détient les droits. Un évènement qui a entraîné l’arrêt immédiat des deux vidéos en continu et ont incité les fans à créer #BringBackLofiGirl sur Twitter pour sauver leur playlist adorée.

Le message affiché par Youtube actuellement, sur l’une des vidéos de Lofi Girl // Source : Capture d’écran Youtube

Ce n’est pas la première fois que la diffusion en direct est stoppée par YouTube. La plateforme y met une première fois fin à l’été 2017, puisque la chaîne a utilisé des images du film d’animation Si tu tends l’oreille, du studio Ghibli. La chaîne est ensuite suspendue, par erreur, en février 2020, ce qui interrompt à nouveau la diffusion en direct après un an et demi en continu et 218 millions de vues.

Lofi Girl est-elle perdue pour toujours ?

À priori, non. Les vidéos en direct vont très probablement faire leur retour dans les prochains jours, voire heures, d’après un tweet posté lundi par l’équipe de YouTube et affirmant que la plainte était bien abusive.

confirmed the takedown requests were abusive & terminated the claimants account 😔 we've resolved the strikes + reinstated your vids – it can sometimes take 24-48 hours for everything to be back to normal! so sorry this happened & thx for your patience as we sorted it out ❤️‍🩹 — TeamYouTube (@TeamYouTube) July 11, 2022

Si la chaîne devrait donc bientôt retrouver son fonctionnement normal, Lofi Girl s’est tout de même exprimé sur son compte Twitter, en dénonçant le fonctionnement peu pratique de YouTube sur le sujet. Les créateurs de la chaîne regrettent notamment le manque de protection en cas de fausses accusations et l’absence de vérification manuelle des plaintes par la plateforme,

Et si Lofi Girl a reçu une réponse très rapide de YouTube pour régler le problème, sans doute grâce à sa grande popularité, de plus petits créateurs pourraient, eux, rencontrer des soucis encore plus graves à cause de fausses accusations comme celles-ci.