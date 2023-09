Lego lancera en septembre 2023 une collection permettant d’assembler des insectes. Ce produit de la gamme Ideas s’accompagne d’une playlist en ASMR, qu’on peut écouter dès maintenant sans rien payer. À vos risques et périls.

Les briques Lego sont connues pour un terrible défaut : quand elles sont éparpillées sur le sol et que l’on marche dessus, surtout pieds nus, la douleur est vive et tenace. Mais, figurez-vous qu’il y a bien pire dans ce monde. Imaginez des pistes ASMR officielles, composées de bruitages réalisés avec des Lego. Vous refusez de vous résoudre à cette réalité ? Nous sommes au regret de vous annoncer que ces outils infernaux existent.

Le 7 septembre 2023, Lego lancera un nouveau produit baptisé « La collection d’insectes », intégré à la gamme Ideas (conçue par des passionnés qui soumettent leur projet à des votes) et vendu 79,99 €. Pour accompagner ce lancement, la firme danoise a eu la bonne idée de créer « une playlist inspirée par les trois extraordinaires insectes ». Elle s’est rapprochée de l’artiste Sanaa Kelley, une bruiteuse reconnue qui travaille pour le cinéma et la télévision (elle a notamment travaillé sur la série Ted Lasso, diffusée sur Apple TV+). Le résultat n’en demeure pas moins angoissant.

Set Lego Ideas « La collection d’insectes ». // Source : Lego

Construire des Lego avec une playlist en ASMR ? La vie que vous pourrez choisir

La playlist est déjà disponible sur la page du produit numéroté 21342. Il n’y a même pas besoin d’acheter quoi que ce soit pour en faire profiter ses oreilles. Elle est découpée en quatre pistes distinctes, une générale (10 minutes environ) et trois autres en référence à chaque insecte (45 minutes chacune). Au total, ce sont près de trois heures de bruitages réalisés avec « les bruits de froissement, de claquement et d’emboîtement produits par les briques Lego », assortis de quelques effets sonores. L’idée est donc d’appuyer sur le bouton lecture, puis de se lancer dans le processus de construction. Un challenge.

Grâce à ce set, on peut assembler trois insectes différents :

Le papillon morpho bleu ;

Le scarabée dynaste Hercule ;

La mante chinoise.

Il y a 1 111 pièces en tout et chaque modèle dispose de son propre livret d’instruction pour pouvoir construire à plusieurs, mais chacun de son côté.

Pour aller plus loin Le fan de Batman en moi a toujours rêvé de cette Batcave en Lego

À noter que ce n’est pas la première fois que Lego se lance dans l’ASMR. En 2021, la multinationale avait créé la playlist White Noise, composée de sept titres de 30 minutes au nom parfois très évident (Searching of the One). Elle est notamment disponible sur Spotify et, là encore, est censée nous apaiser contre le stress de la vie quotidienne.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !