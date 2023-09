En pleine rentrée, de nouveaux mangas arrivent dans les librairies. Dans ce guide, cinq titres immanquables.

Voilà déjà quelques jours que les élèves, les étudiants et les adultes ont repris le chemin de l’école ou du travail. Du côté des maisons d’éditions, la rentrée est également un moment important, avec les sorties de suites ou de nouveautés très intéressantes pour accompagner les lecteurs. Il y en a beaucoup, et Numerama a fait une petite sélection pour vous.

Sanji’s Food Wars !, quand One Piece rencontre Food Wars ! (30 septembre)

Avec son adaptation réussie dans la série live-action de One Piece, le personnage de Sanji connaît un beau regain de popularité. Ça tombe bien, puisque Glénat publiera le 30 septembre Sanji’s Food Wars !, un spin-off dans lequel on suivra cinq aventures uniques du cuisinier de l’équipage des Chapeaux de paille. Néanmoins, aucune trace dans ce one-shot d’Eichiro Oda, l’auteur original de One Piece. Ici, c’est le duo Shun Saeki et Yuto Tsukuda aux manettes. Deux personnalités à qui nous devons le manga Food Wars, connu pour ses frasques culinaires déjantées.

Et on retrouvera sans aucun doute cet esprit avec Sanji’s Food Wars, puisque le cuisinier gentleman qu’est Sanji est connu pour proposer des plats aussi délicieux qu’audacieux. Pour goûter à tout cela, il faudra patienter jusqu’au 30 septembre.

Sanji’s Food Wars !

À noter que dans le même genre, Delcourt-Tonkam publiera aussi le 27 septembre Food Wars ! – Spécialité du chef, un livre de recettes qui regroupera toutes les recettes du manga Food Wars.

Marriage Toxin, quand un assassin veut trouver l’amour (20 septembre)

Parmi les nouveautés de ce mois de septembre, Marriage Toxin est l’un des mangas les plus intrigants. Ce manga scénarisé par Joumyaku et dessiné par Mizuki Yoda raconte l’histoire d’Hikaru Gero, héritier d’une longue lignée d’assassins professionnels spécialisés dans les poisons. Mais ici, on suit surtout Hikaru dans sa recherche de l’âme sœur pour sa petite sœur, qui pourrait être la victime d’un mariage arrangé. Une mission d’envergure pour cet assassin qui juge son travail incompatible avec l’amour et qui est de toute façon bien maladroit avec les filles. Et paradoxalement, c’est dans l’une de ses anciennes cibles, Mei Kinosaki, qu’il trouve le parfait professeur. Il faut dire que celui-ci est réputé pour sa maitrise des arnaques sentimentales.

Marriage Toxin

Avec un tel cocktail, on pourrait penser que Marriage Toxin se réduirait à une comédie. Pourtant, ce manga se démarque par un mélange savant entre humour, action et romance bien amené, qui promet de ravir les passionnés de combats comme les passionnés d’histoires de vie dès le 20 septembre chez Crunchyroll.

Kaguya-sama tome 17 : de l’amour, encore plus absurde (20 septembre)

Après les vacances de Noël et la concrétisation des sentiments de Miyuki et Kaguya, place au nouveau trimestre et à ses nouveaux défis. Car si Kaguya et Miyuki sortent enfin ensemble, ils n’ont pas encore conscience des prochaines étapes de leur vie de couple. Kaguya vit par exemple sur son petit nuage et veut partager son bonheur tout en le dissimulant à chacun. Mais ce tome 17 permettra aussi de développer le personnage de Yû Ishigami, enfin décidé à mettre les bouchées doubles pour que Tsubame lui déclare sa flamme. Et cela ne passera pas inaperçu chez l’insouciante Chika Fujiwara, qui s’immisce dans les tensions amoureuses de tout le monde, sans rien savoir !

Kaguya-sama tome 17

Ce tome 17 s’annonce aussi profond que drôle, avec de belles leçons de vies données par ses lycéens aux caractères particuliers mais attachants. Pour cela, on peut compter sur la plume d’Aka Akasaka, qui nous permettra de découvrir ce tome 17 chez Pika à compter du 20 septembre.

One Piece tome 105, nouvelle ère (30 septembre)

Après un tome 104 riche en émotion, le tome 105 de One Piece n’est pas à prendre à la légère. C’est non seulement la conclusion de l’arc Wano mais aussi le coup d’envoi de la saga finale du manga d’Eichiro Oda avec l’arc Egghead. Et pour marquer le coup, le mangaka n’a pas hésité à taper fort, avec notamment la révélation des quatre nouveaux Empereurs, amenés à bouleverser un ordre mondial déjà bien chamboulé par d’autres gros changements qui pourront être découvertes dans ce tome 105. On peut également citer l’introduction tant attendue de personnages déjà cultes et une accélération scénaristique qui n’est absolument pas déplaisante après un arc Wano qui aura agacé nombre de fans par ses lenteurs.

Pour la sortie de ce tome, Glénat réorganise d’ailleurs la nuit One Piece qui aura lieu le 29 septembre, soit un jour avant la sortie du tome, le 30 septembre.

Les vacances de Jésus et Bouddha, littéralement (14 septembre)

Dans un monde parallèle, les figures religieuses de Jésus et Bouddha seraient de très bons amis. Et pour se reconnecter aux humains, ils prennent, de temps en temps, des congés sur Terre. Ils s’associent même sans soucis aux coutumes d’aujourd’hui, avec un Jésus friand de jeux vidéos, de manga et de cosplay ou un Bouddha addict à Netflix.

Un mélange farfelu qui intrigue et qui est retranscrit dans le vingtième tome des vacances de Jésus et Bouddha. Ici, les mythes autour de ces deux personnages sont revisités avec humour et légèreté par Hikaru Nakamura, qui a vu Kurokowa publier ce manga en France avec ce vingtième tome disponible depuis le 14 septembre.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.