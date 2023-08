Le Garçon et le Héron est la nouvelle œuvre japonaise signée de Hayao Miyazaki, alors même qu’il avait annoncé sa retraite en 2013. Le film, qui s’ajoute au catalogue de Studio Ghibli, sort bientôt dans les salles de cinéma françaises. La date, le scénario, la musique, l’affiche, les images : voici tout ce qu’on sait.

Un nouveau film de Hayao Miyazaki est un événement. On lui doit nombre de chefs-d’œuvre, de Princesse Mononoké au Tombeau des Lucioles, en passant par Le Château dans le ciel. Le Studio Ghibli revient justement cette année 2023 dans les cinémas, avec une nouvelle œuvre signée du grand maître : Le Garçon et le Héron. Voici ce qu’il faut savoir.

Le héros du nouveau Miyazaki, Le Garçon et le Héron. // Source : Studio Ghibli

Quel est le scénario de Le Garçon et le Héron ?

Le titre japonais, Kimi-tachi wa dō ikiru ka, signifie Comment vivez-vous ?, même si le titre international est très différent (Le Garçon et le Héron en français, The Boy and the Heron en anglais, Il Ragazzo e l’Airone en italien…). Le film s’inspire librement d’un roman de Genzaburō Yoshino, écrit en 1937 et paru en France sous le titre Et vous, comment vivrez-vous ?.

Le synopsis officiel du film, qui démarre au tout début de la Seconde guerre mondiale, au Japon, avec un bombardement de la ville de Tokyo : « Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie. »

Quelle date de sortie en France ?

Comme l’a annoncé la société de distribution Wild Bunch, Le Garçon et le Héron sortira dans les cinémas français le 1er novembre 2023.

LE GARÇON ET LE HÉRON, le nouveau film du très grand Hayao #Miyazaki sortira au cinéma le 1er novembre. C'est peu dire qu'on a hâte 🖤#Ghibli #TheBoyAndTheHeron #LeGarçonEtLeHéron pic.twitter.com/DQU7Qsfm8o — Wild Bunch (@WildBunch) August 29, 2023

Où voir Le Garçon et le Héron ?

Le Garçon et le Héron sera diffusé dans les salles de cinéma françaises à partir du 1er novembre 2023. De nombreuses salles devraient le programmer, tant les films du Studio Ghibli sont attendus. D’autant qu’au Japon, Le Garçon et le Héron n’est autre que le meilleur démarrage de toute l’histoire de Ghibli, même devant Le Château ambulant.

À noter néanmoins que ce nouveau Miyazaki sera diffusé en avant-première au festival Lumière de Lyon, le 17 octobre 2023.

D’ici là, si vous souhaitez découvrir ou revoir les films de Studio Ghibli, la plupart sont sur Netflix.

L’affiche japonaise du nouveau Miazaki

Il n’y a pas encore d’affiche française pour Le Garçon et le Héron. On vous laisse toutefois admirer l’affiche japonaise :

Affiche japonaise pour Le Garçon et le Héron. // Source : Studio Ghibli

La musique du film

La musique est composée par Joe Hisaishi. Ce dernier collabore de longue date avec Studio Ghibli. On lui doit aussi les bandes originales de Princesse Mononoké, Nausicaä, Mon voisin Totoro, Le Château ambulant, Le Château dans le ciel.

La chanson officielle du film — Chikyûgi — est signée Kenshi Yonezu, nommée Spinning Globe pour le titre international.

Le Garçon et le Héron : bande-annonce et images

Du propre souhait de Miyazaki, aucune bande-annonce ni images ni informations n’avaient été diffusées avant la diffusion au Japon. Il est donc probable qu’en France, aucune bande-annonce ne soit disponible avant la sortie. Il y a néanmoins une promotion un peu plus accentuée pour la distribution internationale — comme un synopsis, des images.

Il y a des photos promotionnelles de Ghibli, mais également celles issues du « livret » japonais du film. Les voici :

Source : Studio Ghibli

Source : Studio Ghibli

Source : Studio Ghibli

Source : Studio Ghibli

Source : Studio Ghibli

Source : Studio Ghibli

Source : Studio Ghibli

Source : Studio Ghibli

Source : Studio Ghibli

Quels sont les premiers avis sur Le Garçon et le Héron ?

Après les projections au Japon, qui ont eu lieu en juillet 2023, les premières critiques ont fleuri. Et, elles sont particulièrement positives. « Une histoire sur la perte d’un être cher et sur la façon d’y faire face, racontée avec la ferveur fantastique habituelle de Miyazaki », affirme la critique d’Anime News Network. « Chaque image de ce film ressemble à une œuvre d’art distincte, qui devient encore plus grandiose lorsqu’elle est assemblée dans un ensemble plus vaste », peut-on lire.

Cette critique met en avant un aspect qu’on retrouve dans la plupart des autres avis : une profondeur philosophique à plusieurs niveaux de lecture. « C’est un film que l’on peut regarder cent fois et découvrir encore de nouvelles choses en arrière-plan de n’importe quelle scène. On ne saurait trop insister sur les petits détails visuels qui font passer le film du réel au surréel, comme un héron affichant un sourire édenté ou des poupées de bois vibrant comme si elles étaient prises d’un fou rire sympathique. » Pour Anime News Netflix, donc, « c’est un tour de force d’animation comme on n’en a jamais vu au cours de la dernière décennie ».

« Ghibli, qui a produit des œuvres de fantasy facilement compréhensibles par les enfants, a finalement sorti une œuvre qui demande du temps et de la réflexion pour être comprise, il est donc naturel qu’il y ait des réactions de confusion », écrit quant à lui le magazine japonais Eiga, qui pense aussi qu’« il doit y avoir de nombreux spectateurs qui ont été simplement submergés par la beauté visuelle ». Pour un autre magazine japonais, Cinemas+, ce n’est autre que le « point culminant » de l’œuvre de Miyazaki.

