Quelques jours seulement après son lancement sur Steam, Overwatch 2 affiche plus de 90 % d’évaluations négatives. La majorité vient des joueuses et des joueurs chinois, qui protestent contre la disparition des jeux de Blizzard Entertainment chez eux.

Blizzard Entertainment s’attendait certainement à un meilleur lancement pour Overwatch 2 sur Steam, avec la perspective de voir tout ou partie de son catalogue disponible en dehors de la plateforme Battle.net. En se rendant sur la page du jeu, disponible depuis le 10 août 2023, on peut constater qu’il a déjà récolté plus de 110 000 évaluations, dont 90 % négatives. Il s’agit de statistiques historiques : aujourd’hui, Overwatch 2 est le jeu le plus détesté sur Steam (90,6 %), devant War of the Three Kingdoms (88 %).

Vous l’aurez compris : Overwatch 2 est victime d’une campagne de review bombing, une pratique utilisée par les joueuses et les joueurs, qui consiste à faire baisser volontairement la note d’un jeu, pour critiquer une situation. Les fans ont des raisons de protester contre Blizzard Entertainment, face au business model et aux ambitions revues à la baisse concernant la campagne solo. Mais, elles paraissent insuffisantes pour faire d’Overwatch 2 le cancre de Steam. En réalité, c’est surtout le public chinois qui assassine le jeu compétitif de Blizzard Entertainment, comme le souligne l’analyste Daniel Ahmad dans un tweet publié le 13 août.

Les évaluations d’Overwatch 2 sur Steam. // Source : Capture d’écran

Pourquoi les joueurs chinois en veulent à Blizzard Entertainment

Sur les plus de 110 000 évaluations de la version Steam d’Overwatch 2, environ deux tiers proviennent de la Chine. Le taux de négativité est immense : plus de 97 %. Cette véhémence historique n’est pas uniquement liée au jeu, mais aussi à la disparition du catalogue de Blizzard Entertainment en Chine. Depuis janvier, les joueuses et les joueurs ne peuvent plus jouer à des titres comme World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch, les deux StarCraft, Diablo III et Heroes of the Storm, en raison de l’expiration d’un contrat avec le géant NetEase (qui assurait la distribution dans les règles).

L’arrivée d’Overwatch 2 sur Steam représente en théorie une aubaine pour le public chinois, qui peut profiter d’une version internationale (sans passer par un VPN). Il préfère mettre en avant les nombreux problèmes : aucun serveur local, perte des anciens comptes, performances techniques désastreuses… À ces soucis, s’ajoute surtout la mauvaise gestion de Blizzard Entertainment concernant la disponibilité du jeu en Chine, où les joueurs espèrent davantage de considération.

Ce n’est pas la première fois qu’un jeu vidéo de l’entreprise américaine se retrouve visé par un review bombing. En se rendant sur Metacritic, qui agrège les notes de la presse, mais aussi celles des joueurs, on peut voir que Diablo Immortal (0,3/10), Warcraft III: Reforged (0,6/10) et… Overwatch 2 (1,4 sur 10) font partie des titres les moins bien notés de l’histoire. Bref, Blizzard Entertainment est un habitué.

