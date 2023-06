Blizzard Entertainment a annoncé le prix du pack qui permettra d’accéder aux missions solo d’Overwatch 2. Ce sera 15 €, alors qu’on nous promettait une vraie campagne à la base.

Pendant que les fans de Diablo IV sont aux anges, ceux d’Overwatch 2 déchantent. Il y a quelques jours, Blizzard Entertainment a annoncé une mauvaise nouvelle : la campagne solo, véritable raison d’être de ce deuxième opus, n’existera jamais. Jugée trop ambitieuse, elle sera remplacée par des petites missions qui seront distillées dans les mois et années à venir. Et si cela constitue une véritable douche froide pour les joueuses et joueurs d’Overwatch 2, Blizzard Entertainment vient juste de se fendre d’un « hold my beer » qui ne va pas adoucir son image.

Dans un communiqué publié le 12 juin, l’entreprise indique qu’il faudra payer pour jouer aux missions en question. La levée de boucliers a pourtant été particulièrement importante à l’annonce de l’abandon d’un mode histoire plus copieux, et Blizzard Entertainment aurait peut-être pu faire un petit geste commercial pour se racheter. Si vous voulez profiter du mode PvE d’Overwatch 2, il sera nécessaire d’acquérir un pack à 15 €.

Overwatch 2

Blizzard vous fera quand même payer son « mode solo » d’Overwatch 2

Malgré des ambitions à la baisse, Blizzard Entertainment n’a pas peur d’évoquer « la saison la plus excitante » avec ce qu’il appelle Invasion, attendue en août. Voici la description officielle : « Dans Overwatch 2: Invasion, vos amis et vous pourrez prendre part à trois missions qui prennent place à Rio de Janeiro, Toronto et Gothenburg — des cartes massives avec des objectifs complexes et une narration intégrée qui vous guidera du début à la fin. » Ce n’est pas si différent de ce qui était proposé dans le premier Overwatch.

Le Overwatch 2: Invasion Bundle sera donc facturé 15 € et garantira un accès permanent aux contenus PvE (y compris futurs, à première vue). Pour mieux faire passer la pilule, il contiendra aussi 1 000 pièces (10 € en équivalence), une tenue légendaire pour l’héroïne Sojourn (20 € en équivalence). L’héroïne sera débloquée en terminant des défis pour les nouveaux venus dans l’univers Overwatch. Et si jamais vous avez trop d’argent, vous pouvez opter pour un pack Ultimate, qui ajoute deux skins légendaires (Cassidy et Kiriko), le passe de combat et 1 000 pièces supplémentaires.

Naturellement, les réactions à cette annonce ne sont pas très positives. « Ouais bon, c’est terminé pour moi. Marre d’être pris pour une vache à lait », clame Arnaud dans un tweet publié le 13 juin. Renardeau, lui, résume parfaitement, toujours sur le réseau social : « Donc là, ils ont enlevé 90 % du contenu et espère qu’on paie pour les 10 % restants. » On rappelle quand même qu’Overwatch 2 est un free-to-play et que le mode PvE a toujours été annoncé payant. Sauf que les plans de Blizzard Entertainment ne sont plus du tout les mêmes.

