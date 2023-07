La nouvelle fonctionnalité de Netflix, qui prend la forme d’un onglet sur iOS et Android, fusionne plusieurs rubriques, dont les téléchargements.

Ce n’est pas si souvent que Netflix lance une nouvelle fonctionnalité, son interface étant déjà bien rodée. Mais à partir de ce lundi 24 juillet, sur iOS, la mise à jour de l’app du service SVOD va ajouter un nouvel onglet : « Mon Netflix ». Pour les détenteurs d’un smartphone Android, il faudra attendre début août. Il s’agit d’un déploiement mondial.

Que trouve-t-on dans Mon Netflix ?

Netflix le présente comme un onglet entièrement personnalisé, en fonction de votre expérience et de vos préférences. Vous y retrouverez plusieurs rubriques autrefois accessibles à différents endroits, dans une seule et même section :

Vos téléchargements

Les séries/films de votre liste

Les séries/films que vous avez notés avec un pouce en l’air

Les séries/films en cours de visionnage ou vus récemment

Les bandes-annonces visionnées dernièrement

Les rappels activés

L’onglet n’est disponible que sur smartphone, afin de favoriser, selon le service, l’usage en déplacement.

Image de démonstration. // Source : Netflix

« Plus vous interagissez avec Netflix et plus vous indiquez ce que vous aimez (…), plus vous enrichirez le contenu de l’onglet Mon Netflix », indique la plateforme SVOD dans son communiqué. Ainsi, si vous mettez un pouce en l’air à toutes les saisons de Bridgerton ou bien si vous enchaînez des films d’action, l’expérience au sein de cet onglet sera toute différente — personnalisée, a priori.

L’algorithme de Netflix est déjà personnalisé en tant que tel, avec des recommandations adaptées à la façon dont vous interagissez avec la plateforme et d’autres facteurs. Mais cet onglet semble pousser la personnalisation encore plus loin. L’objectif de la plateforme : pousser à l’interaction et contourner la sensation de ne pas savoir quoi choisir sur l’accueil. Une sorte d’assistant dopé à l’intelligence artificielle, même si Netflix ne le présente pas comme tel.

Le communiqué initial de la plateforme ne décrit pas l’ensemble de ce qui sera disponible dans « Mon Netflix », il va donc falloir l’expérimenter.

