Lancé en janvier 2024, TF1+ peine à se démarquer face à la concurrence. Pour changer cela, le groupe Bouygues mise sur le cinéma, en signant un accord avec plusieurs organisations. De quoi apporter plus de films sur sa plateforme, plus longtemps.

TF1+ veut devenir un vrai service de streaming et pas seulement une application de replay des chaînes TF1. C’est en tout cas la volonté qui transparaît derrière la signature d’un nouvel accord entre TF1 et plusieurs acteurs du cinéma français ce 17 octobre 2024.

TF1+ : plus de films, plus longtemps

TF1 annonce dans un communiqué avoir signé un accord valable pendant 3 ans avec le BLIC (Bureau de Liaison des Industries Cinématographiques), le BLOC (Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma) et l’ARP (Société civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs), trois organisations françaises qui réunissent des producteurs, éditeurs, cinémas, scénaristes ou encore interprètes. Le partenariat modifie les droits de TF1+ sur les films de cinéma. L’accord s’étend de 2025 à 2027, mais pourra être reconduit tacitement pour une durée d’un an.

TF1+. // Source : TF1

En clair, TF1 va augmenter ses investissements en pré-achats à hauteur de 3,65 % de son chiffre d’affaires global net, contre 3,5 % auparavant, soit une augmentation de 1,7 million d’euros. Les pré-achats, ce sont les droits qu’acquiert le groupe audiovisuel avant la sortie des films en question. TF1 va également financer en moyenne la production de 19 films européens ou tournés en français au minimum chaque année (contre 17 précédemment). Ces films-là pourront d’ailleurs enfin être diffusés gratuitement en replay : jusqu’à maintenant, ils n’étaient disponibles que pour les utilisateurs payants de la plateforme.

Mais surtout, l’accord prévoit que les films diffusés en replay sur TF1+ resteront 30 jours, contre 7 aujourd’hui. Jusqu’à présent, seuls 10 films étaient disponibles en replay. Avec cet accord, ce sont jusqu’à 120 films qui seront disponibles en diffusion gratuite avec publicité. Par ailleurs, le journaliste Fabio Benedetti Valentini des Échos note que « des plafonds de 500 films en 2025, 550 en 2026 et 600 en 2027 ont tout de même été fixés » par les organisations du cinéma français, pour les films disponibles par abonnement.

TF1 tente de rattraper son retard

Comme le font également remarquer Les Échos, un accord de ce type était attendu, puisque France Télévisions avaient déjà signé un accord équivalent durant le Festival de Cannes. Depuis, les films en replay peuvent rester 30 jours sur France.tv. À l’origine, la force de TF1+ était de proposer tous les contenus de ses émissions en replay, avec quelques exclusivités, en mélangeant cela avec un service de streaming. Soit 15 000 heures de contenu dès son lancement.

La page TF1+ Premium. // Source : Capture Numerama

Avec cet accord, le service de replay myTF1 appartient un peu plus au passé et TF1+ devient un peu plus une plateforme de streaming, à l’instar de ses consœurs France.tv, Arte.tv, mais également Netflix, Prime Video, Disney+, etc. En ce moment, l’abonnement TF1+ Premium est disponible à 5,99 euros par mois. Il permet de profiter de tous les programmes sans publicité et en Full HD.

