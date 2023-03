À l’occasion du coup d’envoi des soldes du printemps, Valve propose 10 % de réduction sur toutes les versions du Steam Deck.

Du 16 au 23 mars, Valve organise les soldes du printemps sur sa plateforme Steam. Si cette initiative permet une nouvelle fois de réaliser des économies plus ou moins importantes sur des jeux vidéo, elle offre aussi l’occasion de faire l’acquisition d’un Steam Deck en gagnant quelques dizaines d’euros.

Oui, Valve propose bien sa console portable en promotion, avec une réduction de 10 % sur les trois modèles. L’entreprise indique sur la page du produit que c’est une belle manière de fêter le premier anniversaire du Steam Deck, qui a longtemps eu des problèmes de stocks. Aujourd’hui, si vous commandez un exemplaire, vous devriez le recevoir sous deux semaines maximum.

Le Steam Deck est disponible à partir de 377,10 €

Il peut paraître étonnant d’appliquer une ristourne sur une console aussi peu âgée, mais Valve est un habitué du cassage de prix. Les autres constructeurs ne sont pas aussi généreux : Nintendo baisse rarement le prix de ses consoles, tandis que la PlayStation 5 est plus chère qu’à son lancement (hausse de 50 € appliquée par Sony). Jusqu’au 23 mars, il est possible de récupérer un Steam Deck pour moins de 400 €, même si on ne conseillera pas la version de base en raison d’un stockage moins performant que les deux modèles plus haut de gamme.

Le point sur les différentes versions du Steam Deck :

Version 64 Version 256 Version 512 Stockage eMMC SSD SSD Étui de transport 🙂 🙂 🙂 Bundle de profil ☹️ 🙂 🙂 Meilleur antireflet ☹️ ☹️ 🙂 Thème de clavier ☹️ ☹️ 🙂 Prix 419 € 549 € 679 € Prix soldé 377,10 € 494,10 € 611,10 €

Quels jeux acheter avec le Steam Deck ?

De nombreux jeux sont parfaitement compatibles avec le Steam Deck. On vous en recommande quelques-uns à prix intéressant.

Vampire Survivors — 3,99 €

Vampire Survivors // Source : Capture Xbox

Vampire Survivors est une drogue, une drogue dure même. Il va vous rendre accro. Et son principe reposant sur des parties courtes (30 minutes maximum) est parfaitement adapté au Steam Deck. Attention, vous allez vraiment vouloir y jouer partout.

Hades — 12,25 €

Hades, aussi, est hyper chronophage. On y incarne le fils du Dieu des enfers, désireux de quitter le joug de son père pour rejoindre l’Olympe. L’aventure, diablement bien écrite, repose sur la répétition d’échecs. En prime, le casting est sexy.

God of War — 29,99 €

God of War (PC) // Source : Sony

Avoir l’opportunité de jouer quand on veut et où on veut à un titre aussi ambitieux et épique que God of War est un sacré luxe. C’est une réalité, grâce au Steam Deck, une console portable capable d’accueillir Kratos et ses muscles sans aucun problème.

Horizon Zero Dawn — 16,49 €

Horizon: Zero Dawn // Source : Sony

On pourrait faire le même constat avec Horizon Zero Dawn, immense voyage en monde ouvert dans un univers futuriste à la direction artistique magnifique. Où l’intrépide Aloy doit notamment en découdre avec des dinosaures robots.

Hollow Knight — 7,39 €

Hollow Knight // Source : Capture PS5

Hollow Knight est une pépite. Il s’inscrit dans le genre Metroidvania, qui encourage l’exploration et l’action. L’atmosphère est à la fois sombre et mignonne, ce qui donne un cocktail très, très attirant.

