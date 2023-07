La 110e édition du Tour de France a débuté ce weekend. Pour l’occasion, découvrez notre sélection des trois meilleurs jeux de société de cyclisme.

C’est donc ce samedi 1er juillet que les coureurs du Tour de France se sont élancés depuis Bilbao, pour un finish sur les Champs Élysées trois semaines plus tard. Avec un parcours faisant la part belle à la montagne, nul doute qu’ils vont souffrir de la chaleur.

Pendant ce temps, vous pouvez suivre leur périple en streaming, bien au frais depuis chez vous. Mieux encore, vous pouvez revivre leurs exploits, entre amis ou en famille, grâce à notre sélection de jeux de société autour du cyclisme.

Précisons qu’il n’est nullement nécessaire d’être féru de la petite reine pour les apprécier. Leurs règles sont suffisamment simples pour être accessible à tous, et il s’agit tout simplement de très chouettes jeux, ayant comme thématique le vélo.

Bon Tour de France, bonnes courses, et bons jeux !

Dicycle Race, pour lancer des dés

Le circuit est composé de cartes qui imposent des contraintes pour pouvoir avancer. Vous savez quelles couleurs et quelles valeurs de dés vous devez obtenir, à vous de choisir la combinaison que vous voulez lancer. Vous avez droit à trois tentatives pour progresser d’au moins une étape, sinon vous passez votre tour.

Source : Banana Smile

Dicycle Race est une très chouette revisite du Yahtzee. S’il en reprend le principe de base, il parvient tout de même à le renouveler, et ses mécaniques collent bien au thème.

De jolies illustrations isométriques, tout un tas de variantes, des parties rapides et tendues, du hasard pour permettre à tout le monde de gagner, même les débutants, le tout en une petite boîte bien remplie. Dicycle Race est l’exemple parfait du petit jeu amusant à pratiquer en dilettante en prenant l’apéro, digne successeur des jeux de dés de comptoir traditionnels.

Dicycle Race est un jeu de Pascal Hugonie, illustré par Pauline Detraz

Édité par Banana Smile

Pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans

Pour des parties d’environ 20 minutes

Au prix de 18,95 € chez Philibert

Flamme Rouge, pour vivre la course

Sur la ligne de départ, deux figurines à votre couleur : un sprinteur et un rouleur. Chacun dispose de son propre paquet de cartes, aux valeurs spécifiques. À chaque tour, tout le monde sélectionne simultanément une carte pour ses cyclistes. Essayez de profiter de l’aspiration du peloton, mais faites attention à la fatigue qui engourdit vos coureurs à mesure que la course avance.

Source : Gigamic

Alors qu’on est immédiatement attiré et plongé dans le thème grâce à ses illustrations qui rappellent les Triplettes de Belleville, on se rend vite compte que Flamme Rouge est tout autant réussi d’un point de vue ludique que graphique.

On se prend rapidement au jeu. On vit la course. On échafaude une stratégie selon les possibilités de ses deux coureurs. On essaye de deviner ce que vont faire les autres pour profiter de l’aspiration. Et avec les différents circuits proposés, le renouvellement est assuré. C’est le jeu de cette sélection qui plaira le plus aux amateurs de bicyclette.

Pour aller plus loin Découvrez Flamme Rouge, notre jeu de société de la semaine

Flamme Rouge est un jeu d’Asger Harding Granerud, illustré par Ossi Hiekkala et Jere Kasanen

Édité par Gigamic

Pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans

Pour des parties d’environ 30 minutes

Au prix de 39,90 € chez Philibert

Velonimo, pour taper le carton

Velonimo est un jeu de défausse, dans lequel vous essayez de vous débarrasser de vos cartes avant les autres pour marquer plus de points. Pour cela, vous devez réaliser des combinaisons de cartes supérieures aux précédentes. Une partie dure cinq étapes, et le gagnant de chacune d’elles obtient une carte joker : le maillot à petits pois-carottes.

Source : Studio Stratosphères

Velonimo reprend le principe des jeux de défausse traditionnels (8 Américain, Uno, Trou du Cul…), tout en y injectant un peu de nouveauté, notamment dans la manière de compter les points.

Le thème colle parfaitement, les règles sont très accessibles, et les parties rapides et pleines de rebondissements. Si vous aimez taper le carton, c’est le jeu de cette sélection qui est fait pour vous.

En plus de l’édition classique, il existe aussi une version officielle du Tour de France, pour les plus passionnés.

Velonimo est un jeu de Bruno Cathala, illustré par Dominique Mertens

Édité par Studio Stratosphères

Pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans

Pour des parties d’environ 30 minutes

Au prix de 11,90 € chez Philibert

