L’été est là, et les vacances qui vont avec arrivent bientôt. Pensez à glisser l’une ou l’autre des petites boîtes de notre sélection dans votre valise, sans doute déjà bien trop pleine.

Comme tous les ans, vous ne comptiez emporter que votre passeport et votre maillot de bain. Et comme tous les ans, votre valise est pleine à craquer. Heureusement pour vous, nous vous avons concocté une sélection de jeux de société au matériel réduit, faciles à glisser dans vos affaires.

Que ce soit pour s’occuper les jours de pluie, passer un bon moment autour de l’apéro ou servir de prétexte pour rencontrer vos voisins, les jeux de société sont le compagnon idéal à emporter en vacances, au même titre que les livres.

Qui dit petite boîte ne dit pas intérêt réduit. Bien au contraire, nous avons joué de nombreuses fois à chaque jeu de cette sélection. Par contre, ils partagent tous des règles simples et des parties courtes, conditions idéales pour initier de nouveaux joueurs.

Enfin, n’hésitez pas à consulter nos précédentes recommandations de petites boîtes, toujours d’actualité (en 2018, 2019, 2020 et 2022).

Bonnes vacances, et bonnes parties !

Mind Up, simple et malin

À chaque tour, vous voulez récupérer la carte qui vous intéresse le plus, celle qui vous rapporte le plus de points. Mais, tout le monde joue en même temps, secrètement, et vous devez essayer de deviner les intentions des autres joueurs pour tirer votre épingle du jeu.

Voici le digne successeur de l’increvable 6 qui prend (30 ans l’année prochaine, et toujours un grand classique). Si vous n’aimez pas ce dernier, passez votre tour.

Certains y voient plus de maitrise, d’autres plus de hasard. Quant à nous, nous y voyons surtout un excellent jeu pour taper le carton, malgré ses mécaniques et son design minimalistes.

Mind Up est un jeu de Maxime Rambourg, illustré par Christine Alcouffe

Édité par Catch Up Games

Pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans

Pour des parties d’environ 20 minutes

Au prix de 14,99 € chez Cultura

Pick Pic, associez les photos

Dans Pick Pic, vous essayez d’associer le mieux possible vos photos en main avec celles posées devant vos adversaires. Si vous y arrivez, vous marquez des points, mais à la première erreur, le comptage s’arrête. Pour pimenter le tout, une photo aléatoire est ajoutée chez tout le monde…

Pick Pic ne révolutionne pas les jeux basés sur les associations d’images. Mais c’est une proposition fraîche, divertissante, sans prise de tête.

Il a réussi à s’imposer dans nos soirées et à remplacer le vénérable Dixit. Il est plus simple à proposer, plus simple à jouer, et plus rapide. Idéal pour de petites parties estivales entre amis.

Pick Pic est un jeu de Kasper Lapp, illustré par Olin Jeong

Édité par Iello

Pour 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans

Pour des parties d’environ 20 minutes

Au prix de 16,90 € chez Philibert

Sandwich, préparez le moins mauvais

Sandwich est un jeu de rapidité dans lequel tout le monde se rue sur divers ingrédients pour préparer le meilleur, non plutôt le moins pire, sandwich pour ses voisins de table. Il va falloir faire preuve de créativité et d’un bagou certain pour les convaincre de voter pour votre banane-camembert-moules…

N’est pas MasterChef qui veut !

Sandwich est le jeu le plus familial et le plus drôle de cette sélection. Il plaît tout particulièrement aux enfants, qui adorent concocter des sandwichs tous plus dégueux les uns que les autres.

Mais ça fonctionne tout aussi bien entre adultes. Et si vous êtes vraiment joueurs, achetez tous les ingrédients, et testez pour de vrai vos préparations !

Sandwich est un jeu de Christophe Raimbault, illustré par Stéphane Escapa

Édité par Tiki Éditions

Pour 3 à 8 joueurs à partir de 7 ans

Pour des parties d’environ 20 minutes

Au prix de 13,50 € chez Philibert

Spicy, mentez… ou pas

Spicy est un jeu de cartes de bluff et de prise de risque.

À chaque tour, vous jouez une carte, et annoncez une couleur et une valeur… mais dites-vous bien la vérité ? Si personne ne conteste, on passe au suivant. Dans le cas contraire, l’accusé ou l’accusateur marquent des points selon si vous avez menti ou pas.

Spicy est une revisite du traditionnel Menteur. Mais avec ses trois conditions de fin de partie, ses différentes variantes, et ses très jolies illustrations, il est nettement plus agréable de le pratiquer qu’avec un paquet de cartes classiques.

C’est le jeu idéal pour enchaîner les parties entre potes à l’apéro, avec corvée de vaisselle pour le perdant.

Spicy est un jeu de Zoltán Győri, illustré par Jimin Kim

Édité par Iello

Pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans

Pour des parties d’environ 15 minutes

Au prix de 14,00 € chez Philibert

The Number, devinez ce que jouent les autres

The Number est un jeu de bluff, de prise de risque et de « guessing » (je pense que tu vas jouer ça, alors je joue ça, sauf si tu joues finalement ça…).

À chaque tour, notez un nombre à trois chiffres. Si vous êtes trop gourmand, vous risquez l’élimination. Si vous êtes trop timoré, vous ne marquez pas assez de points. Difficile de trouver le juste milieu, d’autant que les possibilités sont de moins en moins nombreuses.

The Number est une sorte d’OLNI (Objet Ludique Non Identifié) venu tout droit du Japon. Il ne laisse pas indifférent : on aime ou on déteste, ne lui trouvant alors aucun intérêt.

C’est le genre de jeux où vous avez toujours l’impression de faire les mauvais choix, d’être en retard, en décalé, par rapport aux autres… et où vous relancez une partie pour voir si, oui ou non, ce n’est vraiment que de la chance et du hasard.

The Number est un jeu de Hisashi Hayashi

Édité par Repos Production

Pour 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans

Pour des parties d’environ 15 minutes

Au prix de 14,90 € chez Philibert

