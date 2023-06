The Flash s’articule autour de la thématique du multivers, ce qui permet au super-héros hyper rapide de côtoyer d’autres réalités. Dans l’une d’elles, l’acteur Nicolas Cage apparaît, et ce n’est pas un hasard.

Dans le film The Flash, au cinéma depuis le mercredi 14 juin, le super-héros incarné par Ezra Miller réalise l’impensable : il retourne dans le passé pour sauver sa mère, ce qui aura pour incidence de bouleverser l’espace-temps et de le propulser dans une autre réalité.

Ce point de départ scénaristique permet à Warner Bros. d’évoquer le concept du multivers, même si le studio n’en fera pas grand-chose puisque l’univers cinématographique de DC Comics meurt avec The Flash (et renaîtra sous l’égide de James Gunn). On aperçoit donc plusieurs dimensions dans le blockbuster et, dans l’une d’entre elles, Nicolas Cage apparaît. Ce n’est pas un mème à la gloire de l’acteur.

Attention, la suite de cet article contient quelques spoilers mineurs sur The Flash. À noter, quand même, que le réalisateur Andy Muschietti avait gâché la surprise à l’occasion d’une interview publiée en mai.

Barry Allen, alias The Flash. // Source : DC/Warner

The Flash rappelle que Nicolas Cage a failli être Superman

À la fin The Flash, Flash est confronté à une version de lui-même qui souhaite faire s’entrechoquer toutes les dimensions, après avoir vrillé à force de jouer avec le temps. On a donc un aperçu de plusieurs univers, avec différentes versions des personnages que l’on connaît. Superman, qui est normalement incarné par Henry Cavill dans la réalité de Flash, apparaît sous les traits de Christopher Reeves — un moyen de rendre hommage à un acteur qui l’a vraiment interprété — puis sous ceux de Nicolas Cage.

L’apparition de Nicolas Cage fait référence à un projet maudit : Superman Lives. Cette adaptation a longtemps été dans les tiroirs de Warner Bros., avec notamment Tim Burton à la réalisation (il n’était pas le choix initial), Nicolas Cage dans le rôle-titre et une sortie prévue pour 1998. Des essayages du costume ont eu lieu, des décors ont été montés et toutes les conditions étaient réunies pour que le tournage suive son cours, au terme d’une gestation complexe. Le long métrage ne verra jamais le jour, visiblement pour des questions de budget selon cet article de Variety datant de mars 2023. Tim Burton dira : « J’ai littéralement perdu un an. »

Nicolas Cage en Superman // Source : Capture YouTube

Il existe même un documentaire sur les coulisses de cet échec, intitulé The Death of Superman Lives : What Happened ?. C’est visiblement un crève-cœur pour Nicolas Cage, qui avait convaincu Tim Burton de se lancer dans l’aventure avec lui (Warner Bros. voulait Renny Harlin, à qui on doit Die Hard 2, ou encore Robert Rodriguez).

À quoi aurait ressemblé son Superman ? « C’était plus un Superman des années 80, un genre de samouraï avec des longs cheveux noirs. Il aurait été totalement différent, une sorte de Superman émo, mais cela ne s’est pas fait. » Dans The Flash, on le voit en train de combattre une araignée géante dans une ambiance très sombre. Là encore, ce n’est pas un hasard : le producteur Jon Peters avait imposé cette idée loufoque à Kevin Smith dans le scénario initial.

