Une légende liée à la saga Diablo existe depuis le tout premier épisode : le niveau des vaches, un secret introduit dans Diablo II et repris dans Diablo III. Blizzard affirme qu’il n’y en a pas dans Diablo IV. Des fans sont persuadés du contraire.

« Il n’y a pas de niveau des vaches » : cette phrase légendaire a été prononcée plus d’une fois par Blizzard à l’époque où des joueuses et des joueurs étaient persuadés de l’existence d’un environnement secret dans le tout premier Diablo (rempli de vaches, donc). Le running gag a fini par devenir réalité dans Diablo II et être réadapté dans Diablo III. La logique voudrait que le « niveau des vaches » soit aussi dans Diablo IV.

Cependant, comme le rappelle PC Gamer dans un article publié le 13 juin, Blizzard Entertainment a déclaré qu’il n’y avait aucun niveau secret dans Diablo IV. En charge de la saga Diablo, Rod Fergusson a expliqué : « Nous essayons de garder les choses de la manière la plus terre-à-terre possible. Et, pour cette raison, il n’y a aucun niveau secret dans Diablo IV. » Les propos ont le mérite d’être clairs, mais certains passionnés n’y croient pas. Ils partent donc en quête de ce « niveau des vaches » qui, officiellement, n’existerait pas.

Y a-t-il un niveau des vaches dans Diablo IV ?

Est-ce que Rod Fergusson serait prêt à mentir pour cacher l’existence d’une chose censée être secrète ? A priori, oui. Si Blizzard Entertainment annonce qu’il existe un niveau secret dans Diablo IV, alors il n’y aurait plus rien de secret. Ce point appuie les thèses de celles et ceux persuadés qu’il y a bien un niveau des vaches. Dans ce sujet Reddit, plusieurs indices sont partagés pour nourrir cette quête, insensée sur le papier. Certains sont crédibles, d’autres sont vraiment farfelus.

Le niveau des vaches dans Diablo IV // Source : Imgur

« Il y a une quête secrète qui demande aux joueurs de lancer des emotes à certains endroits pour ouvrir un ‘portail mystérieux’, et tout est rouge comme le niveau des vaches (…). Cela pourrait être un pré-requis pour la quête du niveau des vaches, s’il y en a une », souffle Altnob. Il note par ailleurs l’existence d’une fontaine entourée de quatre statues à l’effigie de bœuf, chacune pointant dans une direction. On peut interagir avec celle qui pointe vers l’est, pour découvrir la prophétie suivante : « Les Dieux Bœufs sont les gardiens de cette fontaine sacrée. Il est dit que celui qui présentera une offrande lavée dans ces eaux gagnera leur bénédiction. » Il souligne enfin la présence d’objets qui rappellent des conditions requises pour accéder au niveau des vaches dans Diablo II (il fallait combiner un tome de portail de retour en ville et la jambe de Wirt dans le cube Horadrim après avoir terminé le jeu).

D’autres vont carrément jusqu’à se rendre à tous les endroits où apparaissent des vaches, pour étudier leur comportement. De quoi relever des points futiles, comme le fait que les vaches sont souvent en trio et qu’elles ne versent pas de sang sur le héros quand elles sont tuées. Plus lunaire encore, des gens croient voir une tête de vache sur la carte, comme le prouve la capture ci-dessous :

« Je vois des vaches partout » // Source : Imgur

Cette enquête peut donc tourner à l’obsession pour certains. Mais ce n’est pas le cas de tous, à l’image de Carpeggios, un fan qui a créé un serveur Discord pour rassembler la communauté autour de cette cause. Croit-il vraiment à l’existence du niveau des vaches ? Il ne saurait le dire, mais l’investigation permet de donner un semblant de but à partager avec les autres. « Les données que j’ai vues sur Reddit ne sont pas suffisantes à mes yeux pour y croire à tout prix. J’en vois d’autres se lancer dans la recherche du moindre indice… Peut-être que cela ne mènera à rien, mais il y a des gens qui aiment juste participer », indique-t-il. Dès lors, qui faut-il croire ?

